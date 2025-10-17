1689. 84-Jährige verstirbt nach Sturz mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl – Laim

Am Samstag, 04.10.2025, gegen 19:10 Uhr, befuhr eine 84-Jährige deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in München mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl den Bereich der Agnes-Bernauer-Straße 101.

Aus bislang unbekannten Gründen stürzte sie aus ihrem Krankenfahrstuhl. Anschließend begab sie sich eigenständig in ihre Wohnung.

Am Dienstag, 07.10.2025 wurde sie dort von einem Bekannten in einem schlechten körperlichen Zustand aufgefunden. Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst wurde die 84-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb sie nun am Donnerstag, 16.10.2025, vermutlich aufgrund der Folgen des oben genannten Sturzgeschehens.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1690. Einbruch in Wohnung – Gräfelfing

Am Donnerstag, 16.10.2025, zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die Wohnungseingangstür gewaltsam in eine Wohnung ein.

Dort wurden mehrere Zimmer, darunter auch das Schlafzimmer durchsucht und Schmuck, Bargeld und Handtaschen im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Anschließend flüchteten der oder die unbekannten Täter unter Mitnahme der Tatbeute über den Betretungsweg in unbekannte Richtung.

Nachdem die Wohnungsinhaberin zurückkehrte und den Einbruch bemerkte, verständigte sie aufgrund ihrer nicht vorhandenen Deutschkenntnisse zunächst einen Bekannten, welcher wiederum den Polizeinotruf 110 verständigte.

Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bahnhofstraße, Tassilostraße und Schulstraße (Gräfelfing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1691. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach versuchtem Diebstahl eines Kraftrades – Bogenhausen

Am Donnerstag, 16.10.2025, gegen 21:50 Uhr, konnten zivile Polizeibeamte der Polizeiinspektion 22 (Bogenhausen) zwei Tatverdächtige (ein 20-jähriger deutscher Staatsangehöriger und ein 16-Jähriger deutscher Staatsangehöriger, beide mit Wohnsitz in München) dabei beobachten, wie diese an einem abgestellten Kraftrad hantierten.

Der 16-Jährige versuchte dabei das Schloss des Kraftrades zu manipulieren und das Kraftrad zu starten, während der 20-Jährige die Umgebung beobachtete. Die beiden Tatverdächtigen wurden daraufhin kontrolliert, vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung mit auf die Polizeiinspektion 22 genommen.

Nach Abschluss der Sachbearbeitung wurde der 16-Jährige einem Erziehungsberechtigten übergeben und der 20-Jährige wurde wieder entlassen. Beide wurden wegen des versuchten Diebstahls eines Kraftrades angezeigt.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1692. Verletzte Person nach Sturz aus großer Höhe – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 16.10.2025, gegen 21:00 Uhr, verständigte die integrierte Leitstelle den Polizeinotruf 110, dass eine verletzte Person in einem Innenhof liegen solle. Dabei handelte sich um einen 22-jährigen deutschen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München.

Dieser gab an, Student bei der dortigen Universität zu sein und während eines Online-Meetings in einem der Räume eingeschlafen zu sein. Als er aufwachte waren bereits alle Türen versperrt und um das Gebäude zu verlassen, versuchte er aus dem Fenster des zweiten Obergeschosses zu klettern.

Dabei stürzte er aus dem Fenster und kam auf dem Boden zum Liegen. Er verletzte sich hierbei schwer und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen.

1693. Festnahme eines Tatverdächtigen nach räuberischem Diebstahl – Altstadt

Am Donnerstag, 16.10.2025, gegen 19:40 Uhr, konnte der Ladendetektiv eines Kosmetikgeschäfts einen 28-jährigen bosnischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München dabei beobachten, wie dieser mehrere Parfums in seine Jackentasche steckte und anschließend den Kassenbereich und das Geschäft verließ.

Vor dem Geschäft wurde der 28-Jährige durch den Ladendetektiv angesprochen und festgehalten. Als der Ladendetektiv mit dem 28-Jährigen zurück in das Geschäft gehen wollte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, da der 28-jährige Tatverdächtige flüchten wollte. Hierbei schlug er den Ladendetektiv mehrfach und versuchte ihn mit seinen Beinen wegzustoßen. Anschließend konnte der 28-Jährige mit Hilfe von zwei weiteren Sicherheitsmitarbeitern bis zum Eintreffen der verständigten Polizeistreife am Boden festgehalten werden.

Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufklärung fiel auf, dass der 28-Jährige mehrere Oberbekleidungsstücke übereinander trug. An einem war zudem noch ein Preisschild vorhanden. Zu welchem Geschäft die offensichtlich entwendeten Kleidungsstücke gehören, ist derzeit noch Teil der Ermittlungen.

Der Ladendetektiv wurde bei der körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt.

Der 28-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des heutigen Tages wird er zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Der 28-Jährige wurde wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung angezeigt.

Das Kommissariat 56 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1694. Staatsschutzrelevantes Delikt – Obersendling

Am Mittwoch, 15.10.2025, gegen 14:10 Uhr, befand sich ein 42-jähriger israelischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München an einem Imbisstand.

Hier unterhielt er sich mit einem 58-jährigen bangladeschischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München. Im Laufe des Gesprächs tätigte der 58-Jährige gegenüber dem 42-Jährigen judenfeindliche Aussagen.

Der 42-Jährige verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110 und die eingesetzte Polizeistreife konnte vor Ort den 58-Jährigen antreffen und festnehmen. Er wurde wegen Volksverhetzung angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kriminalfachdezernat 4 geführt.

1695. Einbruch in Gebäudekomplex – Altstadt

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 15.10.2025, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 16.10.2025, 09:00 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einen Gebäudekomplex.

Der unbekannte Täter durchsuchte die verschiedenen Büroräume. Er entwendete unter anderem einen geringen Bargeldbetrag sowie Edelmetall.

Anschließend flüchtete der unbekannte Täter mitsamt der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurde vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 35-40 Jahre, ca. 185 cm groß, schlanke Figur, mitteleuropäisches Aussehen, kurze braune Haare, Tattoo am rechten Unterarm.

Er trug eine schwarze Hose, weißes T-Shirt, dunkle Daunenjacke, schwarzer Rucksack, schwarze Handschuhe, blaue Einweghandschuhe und hatte ein schwarzes Brecheisen und einen Schraubendreher dabei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im o.g. Zeitraum im Bereich Odeonsplatz, Galeriestraße und Hofgartenstraße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1696. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Fälschung von Rezepten für Arzneimittel – Aubing

Am Dienstag, 14.10.2025, kam es in mehreren Apotheken in den Landkreisen München, Dachau und Fürstenfeldbruck zu telefonischen Vorbestellungen eines hochpreisigen Arzneimittels zur Gewichtsreduktion und Diabetesbehandlung.

Am selben Tag, gegen 17:00 Uhr, legten ein 16-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz im Landkreis Nürnberg und ein 18-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Nürnberg einer Apotheke in Aubing ein entsprechendes Rezept vor. Da das Rezept offensichtlich gefälscht war, wurde die Polizei informiert und der 16-Jährige und der 18-Jährige konnten festgenommen werden.

Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Gegen den 16-Jährigen und den 18-Jährigen ergingen Haftbefehle, welche gegen entsprechende Auflagen wieder außer Vollzug gesetzt wurden.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnten in Bezug auf die beiden Tatverdächtigen versuchte Einlösungen in Mittelfranken verifiziert werden sowie weitere telefonische Vorbestellungen. Sofern die Arzneimittel erlangt worden wären, hätte der Gesamtschaden bei einem mittleren vierstelligen Geldbetrag gelegen.

Gegen die Tatverdächtigen wird wegen Urkundenfälschung und dem Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 84.

1697. Festnahme einer Tatverdächtigen nach Diebstahl – Waldtrudering

Am Mittwoch, 08.10.2025 befand sich eine 56-jährige ungarische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland als Reinigungskraft im Haus einer über 80-jährigen deutschen Staatsangehörigen in Waldtrudering.

In den darauffolgenden Tagen stellte die über 80-Jährige fest, dass ihr mehrere Schmuckstücke fehlen. Nachdem sich der Verdacht erhärtete, dass die 56-Jährige die Schmuckstücke entwendete, wurde die Polizei telefonisch über den Notruf 110 darüber in Kenntnis gesetzt.

Bei der anschließenden, von der Staatsanwaltschaft München I angeordneten Wohnungsdurchsuchung in den Räumlichkeiten der 56-Jährigen konnte unter anderem der fehlende Schmuck der über 80-Jährigen aufgefunden werden sowie noch weitere Schmuckgegenstände.

Die 56-Jährige wurde daraufhin festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Der Ermittlungsrichter erließ am Sonntag, 12.10.2025 Haftbefehl gegen die 56-Jährige. Sie befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen die 56-Jährige wird aufgrund des Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.

1698. Festnahme eines Tatverdächtigen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes – Perlach

Am Dienstag, 14.10.2025, gegen 10:45 Uhr, wurde die Polizei über den Notruf 110 verständigt, dass eine Frau Hilfe brauchen würde. Dies führte letztendlich dazu, dass eine 36-jährige vietnamesische Staatsangehörige schwer verletzt in ihrer Wohnung in München-Perlach von den Einsatzkräften aufgefunden wurde.

Vor Ort stellte sich heraus, dass die schweren Verletzungen ursächlich durch tätliche Übergriffe des Ehemanns entstanden waren. Der 46-jährige deutsche Staatsangehörige befand sich ebenfalls in der Wohnung. Er wurde aufgrund dringenden Tatverdachts vorläufig festgenommen. Die 36-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich dort in stationärer Behandlung. Sie befindet sich außer Lebensgefahr.

Aufgrund der Tatumstände und der schweren Verletzungen wurde die Sachbearbeitung in diesem Fall nun vom Kommissariat 11 des Polizeipräsidiums München übernommen. Der Tatverdächtige wurde aufgrund richterlichen Beschlusses in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Ermittlungen insbesondere in Bezug auf den Tatablauf dauern an.