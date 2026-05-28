FÜRSTENECK, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Freitag, den 22.05.2026, kam es gegen 09:15 Uhr zu einen Wohnhausbrand in Fürsteneck. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau übernommen.

Am Freitag fing der Dachstuhl eines Wohnhauses Feuer, welches sich im Anschluss auf das ganze Haus ausbreitete.

Bezugsmeldungen: Niederbayern: Brand eines Wohnhauses, Niederbayern: Brand eines Wohnhauses - 2. Nachtragsmeldung

Insgesamt wurden bei dem Brand vier Personen verletzt.

Zur Ermittlung der Brandursache wurde durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau eine Brandortbegehung durchgeführt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 28.05.2026, 08:00 Uhr