FÜRSTENECK, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Freitag, den 22.05.2026, kam es gegen 09:15 Uhr zum Brand eines Wohnhauses in Fürsteneck. Der Brand konnte zwischenzeitlich gelöscht werden. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr führten umfangreiche Löscharbeiten durch. Derzeit werden noch letzte Glutnester abgelöscht.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Eurobereich.

Im Zusammenhang mit dem Brand wurden drei Personen verletzt. Zwei erlitten ein Inhalationstrauma. Eine weitere Person zog sich eine Rauchgasintoxikation zu.

Zur Erstellung von Übersichtsaufnahmen des Brandortes wurde eine Drohne eingesetzt.

Die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache dauern an. Hierzu wird im weiteren Verlauf eine Brandortbegehung durchgeführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 22.05.2026, 13:45 Uhr