FÜRSTENECK, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Freitagvormittag, 22.05.2026, kam es in Fürsteneck zum Brand eines Wohnhauses. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Gegen 09:15 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle der Brand eines Wohnhauses mitgeteilt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich noch zwei Personen im Gebäude. Diese konnten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie durch Privatpersonen vor Ort aus dem Anwesen gebracht werden.

Nach aktuellem Stand wurden insgesamt drei Personen leicht bis mittelschwer verletzt. Diese werden zur ärztlichen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Löscharbeiten dauern weiterhin an. Angaben zur Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 22.05.2026, 10:45 Uhr