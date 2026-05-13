STRAUBING. Am 10.05.2026 kam es am Allachbachweg auf Höhe eines Spielplatzes am Michaelsweg zu einem Sexualdelikt zum Nachteil einer jungen Frau. Nach vorläufiger Festnahme eines jugendlichen Tatverdächtigen am 11.05.2026 befindet sich dieser zwischenzeitlich in Haft.

Durch die Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing wurde gestern (12.05.2026) gegen den Tatverdächtigen ein Untersuchungshaftbefehl aufgrund des Verdachts eines Sexualdeliktes beantragt. Bei einer richterlichen Vorführung am zuständigen Amtsgericht in Regensburg wurde dieser erlassen und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Bezugsmeldungen: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Zeugenaufruf der Kriminalpolizei nach Verdacht eines Sexualdelikts / Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Festnahme eines Tatverdächtigen nach Verdacht eines Sexualdeliktes – 1. Nachtragsmeldung

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 13.05.2026, 09.30 Uhr