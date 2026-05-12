STRAUBING. Am 10.05.2026 kam es am Allachbachweg auf Höhe eines Spielplatzes am Michaelsweg zu einem Sexualdelikt zum Nachteil einer jungen Frau. Gestern Abend (11.05.2026) konnte ein jugendlicher Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Nach der Veröffentlichung des Zeugenaufrufes gestern Vormittag (11.05.2026) meldeten sich mehrere Personen bei der Polizei Straubing, da sie Hinweise zu einem möglichen Täter geben konnten.

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen jugendlichen Sierra-Leoner aus dem Stadtgebiet. Dieser konnte gestern Abend an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden.

Durch die Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing wird ein Haftbefehl wegen des Verdachts eines Sexualdeliktes gegen den Jugendlichen beantragt. Im Laufe des Tages wird eine richterliche Vorführung am zuständigen Amtsgericht stattfinden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 12.05.2026, 09.45 Uhr