STRAUBING. Am Sonntag (10.05.2026) kam es in den frühen Morgenstunden im Stadtgebiet nach derzeitigem Kenntnisstand zu einem Sexualdelikt zum Nachteil einer jungen Frau. Die Kriminalpolizei Straubing hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft noch vor Ort die Ermittlungen übernommen.

Den ersten Ermittlungen nach war die junge Frau gegen 02.30 Uhr zu Fuß auf dem Allachbachweg in Richtung Ittlinger Straße unterwegs. Auf Höhe eines Spielplatzes nahe des Michaelswegs sei ihr ein bislang unbekannter Mann entgegengekommen. Dieser hätte sie körperlich angegangen und im Verlauf sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen, die den Verdacht einer Sexualstraftat begründen. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Die Frau rief daraufhin ihren Freund an, der wiederum die Polizei informierte. Bei einer umgehend eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften der Polizeiinspektion Straubing und der Zentralen Einsatzdienste Straubing sowie unter Einsatz eines Polizeihubschraubers konnte der Unbekannte nicht festgestellt werden. Die Frau erlitt Verletzungen und wurde in einem umliegenden Krankenhaus medizinisch versorgt.

Noch in den frühen Morgenstunden wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Straubing in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing unter anderem umfangreiche Tatortarbeiten, insbesondere Maßnahmen der Spurensuche und -sicherung, durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen, die derzeit intensiv geführt werden, und die Auswertung der Spuren dauern an.

Zum unbekannten Mann liegen derzeit folgende Hinweise vor:

circa 20 bis 25 Jahre alt

170 – 180 cm groß

schmale bis normale Statur

schwarze, kurze Haare, eher lockig/gekraust

schwarze Jacke, dunkle Hose

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing bittet Personen, die gegen 02.30 Uhr im Bereich des Allachbachweges, insbesondere im Bereich des Spielplatzes, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Personen gesehen haben, auf die die Beschreibung zutrifft, sich unter der Tel. 09421/868-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 11.05.2026, 11.00 Uhr