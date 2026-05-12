FREYUNG, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Mittwoch, 06.05.2026, kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Kellerbrand eines Wohnanwesens. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Passau geführt.

Bezugsmeldungen: Niederbayern: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus, Niederbayern: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - 1. Nachtragsmeldung

Mehr als 40 Personen wurden zum Zeitpunkt des Brandes evakuiert und in einer Notunterkunft untergebracht. Die Wohnungen sind auch derzeit noch nicht bewohnbar.

Zur Klärung der Brandursache wurde am heutigen Dienstag (12.05.2026) eine Brandortbegehung durchgeführt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 12.05.2026, 15:30 Uhr