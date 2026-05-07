FREYUNG, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Mittwoch, 06.05.2026, kam es gegen 20.00 Uhr zu einer Brandentwicklung im Keller eines Wohnanwesens. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Über die Integrierte Leitstelle wurde am Abend eine starke Rauchentwicklung in einem Gebäudekomplex mitgeteilt, bei dem mehrere Gebäude über den Kellerbereich miteinander verbunden sind. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Keller bereits in Brand.

Aus dem Wohnkomplex mussten mehr als 40 Personen evakuiert werden. Die Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. Vor Ort konnte eine vorübergehende Unterbringung organisiert werden.

Die Löscharbeiten dauerten bis Mitternacht an. Insgesamt waren über 250 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei im Einsatz.

Fünf Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen hohen sechsstelligen Eurobetrag beziffert.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Zur Klärung wird durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau eine Brandortbegehung durchgeführt.

Medieninformation: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 07.05.2026, 13:25 Uhr