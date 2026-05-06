FREYUNG, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Aus bislang unbekannten Gründen kam es am 06.05.26, gegen 20:00 Uhr, zu einer Brandentwicklung im Keller eines Wohnanwesens. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten mehrere Bewohner des Wohnhauses und des über den Keller verbundenen Wohnkomplexes evakuiert werden. Derzeit finden Löscharbeiten der alarmierten Feuerwehren statt. Ein Großaufgebot des Rettungsdienstes befindet sich vor Ort und kümmert sich um die Bewohner.

Zur Brandursache kann bislang keine Aussage gemacht werden. Aufgrund des noch laufenden Einsatzes kann keine Einschätzung zum entstandenen Schaden getroffen werden. Nach polizeilichen Erstzugriff durch Kräfte der PI Freyung wird die weitere Sachbearbeitung, insbesondere zur Ermittlung der noch unbekannten Brandursache, der KPI Passau übertragen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Unnasch, PHK, Tel. 09421/868-1410.

Veröffentlicht am 06.05.2026, 22:20 Uhr