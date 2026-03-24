431. Betrug und Diebstahl durch falschen Handwerker – Unterföhring

Am Freitag, 20.03.2026, gegen 14:30 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür einer über 80-jährigen Deutschen mit Wohnsitz im Landkreis München und gab sich ihr gegenüber als Handwerker aus. Als die über 80-Jährige den unbekannten Täter ins Gebäude ließ, zeigte er ihr mehrere nasse Flecken auf dem Dachboden, welche er unbemerkt selbst verursacht hatte. Er bot ihr an, die angeblich dringend benötigten Wartungsarbeiten am Dach des Anwesens für wenige hundert Euro zu erledigen.

Kurze Zeit später spiegelte er vor, eine Abdichtung angebracht zu haben. Daraufhin bezahlte die Seniorin dem Täter die zuvor vereinbarte Summe. Außerdem entwendete der Täter in einem unbemerkten Moment Schmuck und Bargeld im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags.

Die über 80-Jährige bemerkte den Diebstahl sowie den Betrug, nachdem sich der unbekannte Täter vom Tatort entfernt hatte, und verständigte die Polizei.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 50 Jahre, 175 cm groß, schlank, ohne Bart, ohne Brille, sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent; bekleidet mit einer Arbeitshose und einem braun-orange-farbenen Oberteil

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ringstraße, Münchner Straße, Unterföhringer Ring und Feringastraße (Unterföhring) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken überprüfen lassen, ob entsprechende Behauptungen der Wahrheit entsprechen.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

432. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Einbruch in eine Wohnung – Laim

Am Montag, 23.03.2026, gegen 20:10 Uhr, nahm eine 37-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München ein Klirren aus dem Kinderzimmer ihrer Wohnung wahr. Als sie das Zimmer betrat, um nachzusehen, was der Grund für dieses Geräusch war, konnte sie einen zu dem Zeitpunkt unbekannten Täter außen am Fenster sehen, wie dieser versuchte, dieses aufzubrechen.

Nachdem sie sich bemerkbar gemacht hatte, flüchtete der Täter und die 37-Jährige verständigte umgehend den Polizeinotruf 110. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich des Tatorts konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 24-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Der 24-Jährige wurde nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo er im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt wird.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

433. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; eine Person verletzt – Garching

Am Montag, 23.03.2026, gegen 12:00 Uhr, fuhr ein 33-Jähriger mit iranischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München mit einem Honda Kraftrad auf der Dieselstraße in Richtung Lilienthalstraße.

Auf Höhe der Hausnummer 22 fuhr ein 41-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem Tesla Pkw aus einer Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn ein. Anschließend wollte er nach links abbiegen und die Dieselstraße in Richtung Lilienthalstraße befahren.

Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Pkw, wodurch der Motorradfahrer zu Boden stürzte und schwer verletzt wurde. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Durch den Unfall wurden sowohl der Pkw als auch das Motorrad beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

434. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer; eine Person verletzt; Pkw-Fahrer flüchtet – Aubing

Am Montag, 23.03.2026, gegen 13:55 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem rechten Gehweg der Bodenseestraße in Richtung stadteinwärts.

Zum Unfallzeitpunkt kam ihm ein bislang unbekannter Fahrer mit einem BMW Pkw mit Münchner Kennzeichen auf der Bodenseestraße entgegen. Der BMW bog anschließend nach links in eine Grundstückszufahrt auf Höhe der Hausnummer 225 ein.

Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 19-jährige Radfahrer aus und prallte frontal gegen ein Hinweisschild im Grünstreifen. Hierbei stürzte der 19-Jährige zu Boden und wurde dabei schwer verletzt. Er musste zur ärztlichen Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der beteiligte Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der flüchtige Fahrer wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zum BMW mit Münchner Kennzeichen, machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

435. Verstoß gegen das Tierschutzgesetz – Riem

-siehe Medieninformation vom 17.02.2026, Nr. 265

Wie bereits berichtet, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag, 14.02.2026, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 15.02.2026, 07:00 Uhr, unbefugt Zutritt zu den Pferdeställen der Olympia-Reitanlage. Im Inneren wurden insgesamt sechs Ponys angegangen. Dabei kam es zu mehreren Fällen von Tierquälerei.

Die Ermittlungen u.a. hinsichtlich Verstößen nach dem TierSchG wurden durch das Kommissariat 65 der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand konnte mittlerweile in Erfahrung gebracht werden, dass die Tiere gezielt angegangen wurden, um die Platzierungen der Starter eines in diesem Zeitraum auf der Olympia-Reitanlage stattfindenden Jugendturniers zu beeinflussen.

Das Turnier wurde infolge der Vorfälle abgebrochen. Nach Auskunft eines Tierarztes wurde keines der Pferde schwerer verletzt.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und dauern weiterhin an.

436. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Körperverletzungsdelikt – Altstadt

-siehe Medieninformation 18.03.2026, Nr. 409

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstag, 17.03.2026 gegen 20:20 Uhr, zu einem Körperverletzungsdelikt in einem Schnellrestaurant am Stachus. Dabei wurde ein 18-Jähriger mit jemenitischer Staatsangehörigkeit mit einem bis dato unbekannten Gegenstand verletzt.

Das Kommissariat 23 der Münchner Kriminalpolizei hat anschließend die Ermittlungen übernommen.

Im Rahmen dieser konnte umfangreiches Videomaterial, unter anderem aufgenommen durch den polizeilichen Videoturm am Stachus, gesichert werden. Dieses Beweismittel trug maßgeblich zur Aufklärung des Sachverhalts bei.

Im weiteren Verlauf konnten zwei Tatverdächtige ermittelt und identifiziert werden. Dabei handelt es sich um einen 17-Jährigen mit jordanischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München und einen 16-Jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Erding. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verletzten die beiden Tatverdächtigen den 18-Jährigen mit einem Messer im Bereich des Oberkörpers.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Samstag, 21.03.2026, nach einem Eigentumsdelikt in Pasing festgenommen und einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Der 17-Jährige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Der 16-Jährige wurde wegen der gefährlichen Körperverletzung angezeigt und wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt weiterhin das Kommissariat 23.