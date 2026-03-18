406. Mehrere Brandlegungen – Hadern

In der Zeit zwischen Dienstag, 10.03.2026, 20:50 Uhr und Montag, 16.03.2026, 20:40 Uhr, kam es im Bereich der Rudi-Seibold-Straße und Alpenveilchenstraße zu insgesamt vier Bränden von Mülltonnen, bei denen das Feuer in einem Fall auch auf das Müllhäuschen übergegriffen hat.

Der Polizei liegen Hinweise vor, dass in allen Fällen Brandlegung die Ursache der Brände war. Der oder die Täter konnten jeweils unerkannt fliehen.

Die Brände wurden jeweils durch die Berufsfeuerwehr München gelöscht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in den Abendstunden seit dem 10.03.2026 im Bereich Alpenveilchenstraße, Rudi-Seibold-Straße, Menaristraße (Hadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

407. Einbruch in eine Wohnung – Lehel

Am Dienstag, 17.03.2026, zwischen 08:00 Uhr und 12:40 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Wohnungstür Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.

Unter Mitnahme von aufgefundenem Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro flüchteten der oder die Täter im Anschluss in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 53 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Prinzregentenstraße, Widenmayerstraße und Reitmorstraße (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

408. Betriebsunfall in Kfz-Werkstatt; eine Person verletzt – Taufkirchen

Am Dienstag, 17.03.2026, gegen 16:50 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Mitarbeiter einer Kfz-Werkstatt, mit afghanischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München, mit einem Pkw auf eine Hebebühne. Ein 16-jähriger Auszubildender mit deutscher Staatsangehörigkeit und ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München stand dabei vor dem Pkw, um den 26-Jährigen einzuweisen. Beim Auffahren auf die Hebebühne beschleunigte der 26-Jährige plötzlich stark, fuhr gegen den 16-Jährigen und durchbrach anschließend eine Werkstattwand.

Der 16-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem Unfall wurde der Pkw leicht und die Werkstattwand schwer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

409. Körperverletzungsdelikt – Altstadt

Am Dienstag, 17.03.2026, gegen 20:20 Uhr, wurde der Polizeinotruf darüber informiert, dass sich in einem Schnellrestaurant am Stachus eine verletzte Person befinde. Aufgrund der zunächst unklaren Sachlage begab sich eine Vielzahl Polizeistreifen zum Einsatzort.

Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass mehrere Personen in eine Auseinandersetzung gerieten. Infolge dessen erlitt ein 18-Jähriger mit jemenitischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck leichte Verletzungen im Bereich des Oberkörpers, die ihm offenbar mit einem unbekannten Gegenstand zugefügt wurden.

Die weiteren Beteiligten flüchteten vor Eintreffen der ersten Polizeistreife. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zur Feststellung von Tatverdächtigen.

Der 18-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Versorgung wieder entlassen wurde.

Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung werden vom Kommissariat 23 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Stachus, Sonnenstraße, Schützenstraße und Bayerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.