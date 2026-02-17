261. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Einbruch in Lebensmittelgeschäft – Altstadt

Am Montag, 16.02.2026, gegen 07:00 Uhr, betrat ein zunächst unbekannter Täter während der Geschäftszeiten ein Lebensmittelgeschäft in der Altstadt und begab sich dort unbefugt in den Mitarbeiterbereich. Dort öffnete der Täter mehrere Spinde und entnahm aus abgelegten Jacken und Rucksäcken verschiedene Gegenstände. Im Anschluss verließ der Täter unbemerkt die Tatörtlichkeit.

Der Einbruch fiel den Mitarbeitern gegen 08:15 Uhr auf, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Unter anderem wurde durch den Täter eine Geldkarte entwendet, welche kurz nach dem Einbruch mehrere Male an diversen anderen Örtlichkeiten zur Bezahlung eingesetzt wurde.

Bereits im Rahmen erster Ermittlungen gelang es den eingesetzten Beamten in der Folge einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Dieser konnte noch am selben Tag, gegen 12:00 Uhr, am Sendlinger Tor vorläufig festgenommen werden. Dabei handelt es sich um einen 36-jährigen Griechen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Zudem konnte ein zweiter Tatverdächtiger, ein 39-jähriger Grieche mit Wohnsitz in München, im Beisein des 36-Jährigen vorläufig festgenommen werden. Zuvor ergab sich im Rahmen der Ermittlungen, dass der 36-Jährige und der 39-Jährige zusammen an verschiedenen Örtlichkeiten die entwendete Geldkarte eingesetzt hatten.

Der 36-Jährige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo er dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt wird. Der 39-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 52 geführt.

262. Einbruch in Büro – Garching

Im Zeitraum von Freitag, 13.02.2026, gegen 17:30 Uhr, bis Montag, 16.02.2026, gegen 06:30 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Büro in Garching ein.

Die Büroräumlichkeiten wurden anschließend durchsucht und ein Tresor wurde gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrags entnommen.

Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Mallertshofener Straße, Zeppelinstraße und Lilienthalstraße (Garching bei München) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

263. Einbruch in Einfamilienhaus – Neuried

Im Zeitraum von Freitag, 13.02.2026, 11:30 Uhr, bis Montag, 16.02.2026, 06:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über den Garten an die Rückseite eines Einfamilienhauses in Neuried. Hier öffneten die Täter gewaltsam ein Kellerfenster und gelangten so in das Innere des Hauses.

Im Inneren wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Unter Mitnahme der Tatbeute verließen der oder die Täter unerkannt das Objekt in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde Bargeld und Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrags entwendet.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Grundstraße, Franz-Schuster-Straße und Maxhofweg (Neuried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

264. Einbruch in Wohnung – Neuhausen

Am Montag, 16.02.2026, zwischen 08:00 - 20:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über den Garten an die Rückseite eines Mehrparteienhauses in Neuhausen.

Hier gelangten der oder die Täter über den Balkon der Wohnung in das Innere, indem sie die Terassentür gewaltsam öffneten.

Es wurden Wertgegenstände in zweistelliger Höhe entwendet. Unter Mitnahme der Tatbeute verließen der oder die Täter unerkannt die Wohnung in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Klugstraße, Paschstraße und Esebeckstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

265. Verstoß gegen das Tierschutzgesetz - Riem

Im Zeitraum von Samstag, 14.02.2026, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 15.02.2026, 07:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter unbefugten Zutritt zu den Pferdeställen der Olympia Reitanlage und gingen dort mehrere Pferde an.

Ein Tierarzt wurde durch den Verantwortlichen des Stalls hinzugezogen, welcher die Pferde untersuchte. Die Tiere erlitten durch den Vorfall leichte Verletzungen.

Seitens der Kriminalpolizei wurden vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 65 des Polizeipräsidiums München.