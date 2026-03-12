STRAUBING. Am 27.01.2026 gegen 15.00 Uhr klingelte ein Mann bei einem älteren Ehepaar in einem Mehrfamilienhaus in der Sudetendeutschenstraße und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld. Der Unbekannte durchwühlte daraufhin die Wohnung. Aufgrund des beherzten Eingreifens eines 75-jährigen Nachbarn flüchtete der Tatverdächtige anschließend ohne Beute. Insgesamt wurden der Wohnungsinhaber, der Nachbar sowie eine in der Wohnung anwesende Pflegefachkraft leicht verletzt und mussten vor Ort ärztlich behandelt werden. Nun konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden, der sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft befindet.

Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung und der umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Straubing konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Dabei handelt es sich um einen 27-jährigen Deutschen aus dem Stadtgebiet. Am 10.03.2026 wurde ein von der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing beantragter Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Raubes vollzogen und der Mann an seiner Wohnung festgenommen. Bei einer richterlichen Vorführung noch am gleichen Tag wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt und der 27-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 12.03.2026, 11.45 Uhr