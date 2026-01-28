STRAUBING. Am Dienstagnachmittag (27.01.2026) gegen 15.00 Uhr verschaffte sich eine derzeit noch unbekannte männliche Person Zutritt in eine Wohnung in der Sudetendeutsche Straße und forderte Geld.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige klingelte bei einem älteren Ehepaar, woraufhin ihm die Wohnungstür geöffnet wurde. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll er dabei unter Vorhalt eines Messers das Ehepaar im Alter von 81 und 88 Jahren bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben. Der Unbekannte durchwühlte daraufhin die Wohnung. Aufgrund des beherzten Eingreifens eines 75-jährigen Nachbarn, welcher Hilfeschreie aus der Wohnung vernehmen konnte, flüchtete der Tatverdächtige anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung.

Eine eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Insgesamt wurden der Wohnungsinhaber, der Nachbar sowie eine in der Wohnung anwesende Pflegefachkraft leicht verletzt und mussten vor Ort ärztlich behandelt werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet, insbesondere im Zusammenhang mit der bislang unbekannten Person, um Hinweise unter der 09421/868-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 170-175 cm groß, 25-30 Jahre alt, schlank, schulterlange, schwarze gelockte Haare, zu einem Zopf zusammengebunden, 3-Tagebart, südländische Erscheinung, dunkel gekleidet: schwarze halbhohe Schuhe, schwarze Jeans, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Jacke mit Kordelschnur in Bauchhöhe

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel. 09421/868-1021

Veröffentlicht: 28.01.2026, 11:32 Uhr