STRAUBING. Aktuell sind im Stadtgebiet von Straubing, insbesondere Sudetendeutschestraße, Schanzlweg, mehrere Streifen im Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich kurz nach 15 Uhr eine bislang unbekannte männliche Person zunächst Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Sudetenstraße verschafft haben. In der Folge soll der Mann an einer der Wohnungstüre geklingelt haben. Nachdem die Wohnungsinhaberin öffnete, soll der Unbekannte die Frau zurück in die Wohnung gedrängt und Wertsachen gefordert haben. Nach bisherigen Kenntnisstand flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Drei Person dürften nach ersten Einschätzungen leicht verletzt worden sein.

Beschreibung des Mannes: ca. 20 bis 25 Jahre alt, längere, lockige Haare, vermutlich zu einem Zopf zusammengebunden, ca. 180 cm groß, südländische Erscheinung, dunkel gekleidet.

Veröffentlicht: 27.01.2026, 15.40 Uhr