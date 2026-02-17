BAD GRIESBACH I.ROTTAL. Am Montag, 16.02.2026, betrat um kurz vor 10.00 Uhr ein mit einer Softair-Pistole bewaffneter Mann ein Geldinstitut und forderte unter Vorhalt der Waffe die Herausgabe von Bargeld. Im Zuge einer großangelegten Fahndung konnte ein in Österreich gemeldeter männlicher Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden, nachdem dieser das Geldinstitut zuvor ohne Beute verlassen hatte.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35-jährigen Kosovaren. Bei einer Vorführung am Amtsgericht Passau am 16.02.2026 wurde der von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts versuchten schweren räuberischen Erpressung erlassen. Der 35-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau dauern an.

Bezugsmeldungen:

Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Fahndung nach mutmaßlichem Raubdelikt – Zeugenaufruf

Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Bewaffneter Raubüberfall auf Geldinstitut – Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Fahndung fest

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 17.02.2026, 13.15 Uhr