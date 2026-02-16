BAD GRIESBACH I. ROTTAL, LKR. PASSAU. Die Polizei fahndet aktuell mit starken Kräften im Bereich Bad Griesbach i. Rottal nach einem mutmaßlichen Raubdelikt auf ein Geldinstitut.

Nach bisherigem Kenntnisstand sollen heute, kurz vor 10.00 Uhr, zwei männliche Personen eine Bankfiliale am Stadtplatz betreten haben. Unter Vorhalt einer Schusswaffe sollen sie die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Die beiden Männer flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Verletzt wurde nach derzeitigen Kenntnisstand niemand.

Einer der Männer soll ca. 175 cm groß gewesen sein, er trug eine schwarze Mütze und eine schwarze Jacke, grüne Sportschuhe, vermutlich der Marke Nike, schwarzes Nike-Cape.

Die Polizei warnt Kraftfahrer, in dem Bereich keine Anhalter mitzunehmen. Bei verdächtigten Wahrnehmungen in diesem Bereich rufen Sie die Polizei über „110“.

Veröffentlicht: 16.02.2026, 10.15 Uhr