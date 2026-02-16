BAD GRIESBACH I. ROTTAL, LKR. PASSAU. Am Montag, 16.02.2026, betrat kurz vor 10.00 Uhr ein mit einer Pistole bewaffneter Mann ein Geldinstitut und forderte unter Vorhalt der Waffe die Herausgabe von Bargeld. Entgegen der Erstmeldung handelte es sich um einen Einzeltäter.

Im Zuge einer großangelegten Fahndung unter Einsatzleitung der Polizeiinspektion Bad Griesbach i. Rottal konnte bereits kurz nach der ersten Alarmierung der Einsatzkräfte gegen 10.20 Uhr ein in Österreich gemeldeter männlicher Tatverdächtiger von Kräften der Bundespolizei vorläufig festgenommen werden.

Im Fahrzeug des 35-jährigen Kosovaren stellten die Einsatzkräfte die mutmaßliche Tatwaffe, ersten Erkenntnissen nach eine Luftdruckpistole, sicher. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Passau zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau übernommen.

Veröffentlicht: 16.02.2026, 13.30 Uhr