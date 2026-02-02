MITTERTEICH, LKR. TIRSCHENREUTH. Wie bereits berichtet, wurde am 21. Januar 2026 ein schwer verletzter Mann auf der Fahrbahn gefunden, welcher später in einem Krankenhaus starb. Im Laufe der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Die Polizei sucht dringend nach dem flüchtigen Unfallfahrer und startet eine Plakataktion.

Mit den beiden Fragen „Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen?“ und „Wer kann Angaben zur Identität des Unfallfahrers oder zum flüchtigen Unfallfahrzeug machen?“ geht die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Waldsassen mit einem Plakat und einem Flyer an die Öffentlichkeit. Darauf zu sehen ist auch ein Kartenausschnitt mit der Unfallörtlichkeit.

„Die Ermittlungen zur Unfallflucht laufen auf Hochtouren. Leider hat sich der flüchtige Unfallfahrer noch nicht bei der Polizei gemeldet. Mit der Plakataktion wollen wir den Unfall der Bevölkerung nochmal ins Gedächtnis rufen und hoffen auf den entscheidenden Hinweis“, so Harald Fuchs, Leiter der Ermittlungsgruppe und Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Waldsassen.

In den kommenden Tagen werden die Plakate in Mitterteich aufgehängt und Flyer an die Anwohner verteilt. Dabei wird auch nochmals eine Anwohnerbefragung durchgeführt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Waldsassen arbeitet zusammen mit der Verkehrspolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. und der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. weiterhin mit Hochdruck an der Rekonstruktion des Unfallhergangs und der Ermittlung des Unfallfahrers.

Die Polizei bittet erneut die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer hat am 21.01.2026, zwischen 21 und 22 Uhr in der Martin-Zehender-Straße Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dem Unfallgeschehen in Verbindung stehen könnten?

Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen?

Wer kann Angaben zur Identität des Unfallfahrers oder zum flüchtigen Unfallfahrzeug machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Waldsassen unter der Telefonnummer 09632/849-0 entgegen. Darüber hinaus ergeht erneut die Bitte an den bislang unbekannten Fahrzeugführer, sich zur Klärung des Unfallhergangs eigenständig bei der Polizei zu melden.