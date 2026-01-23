MITTERTEICH, LKR. TIRSCHENREUTH. Wie bereits berichtet, wurde am Mittwochabend, dem 21. Januar 2026, ein schwer verletzter Mann auf der Fahrbahn gefunden, welcher später in einem Krankenhaus starb. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse: der Mann ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Polizei sucht dringend weiterhin nach Zeugen.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen konnte nun festgestellt werden, dass der 59-jährige Mann von einem Fahrzeug erfasst und dabei tödlich verletzt wurde. Das unfallbeteiligte Fahrzeug entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Die eingerichtete Ermittlungsgruppe bei der Polizeiinspektion Waldsassen arbeitet zusammen mit der Verkehrspolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. und der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. weiter mit Hochdruck an der Rekonstruktion des Unfallhergangs und der Ermittlung des Unfallfahrers. Neben der Befragung von Zeugen werden unter anderem auch Aufnahmen von Überwachungskameras überprüft und ausgewertet.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei erneut die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat am Mittwoch, 21.01.2026, zwischen 21 und 22 Uhr in der Martin-Zehender-Straße Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dem Unfallgeschehen in Verbindung stehen könnten?

Insbesondere werden eine einzelne Person, sowie eine Person mit zwei Hunden, die im genannten Zeitraum die Martin-Zehender-Straße entlang gingen, gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Waldsassen unter der Tel. 09632/849-0 in Verbindung zu setzen.

Darüber hinaus ergeht erneut die Bitte an den bislang unbekannten Fahrzeugführer, sich zur Klärung des Unfallhergangs eigenständig bei der Polizei zu melden.