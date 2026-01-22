MITTERTEICH, LKR. TIRSCHENREUTH. Am Mittwochabend, dem 21. Januar 2026, fand ein Passant eine schwer verletzte Person auf der Straße. Der Mann erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Trotz der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnte der Ablauf des Geschehens bislang noch nicht geklärt werden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und sucht Zeugen.

Am Mittwochabend, gegen 21:45 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz die Mitteilung über eine schwerverletzte Person ein, die regungslos auf der Fahrbahn der Martin-Zehendner-Straße lag. Trotz sofortiger Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst und der Einlieferung in ein Krankenhaus erlag das Opfer während der weiteren medizinischen Behandlung seinen schweren Verletzungen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 59-jährigen Mann aus Mitterteich.

Die Polizeiinspektion Waldsassen hat zusammen mit der Verkehrspolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. und der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. eine Ermittlungsgruppe gegründet und arbeitet mit Hochdruck an der Rekonstruktion des Vorfalls. Aktuell wird in alle Richtungen ermittelt. Zur Klärung des Vorfalls wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Personen, die zum fraglichen Zeitpunkt im Bereich der Martin-Zehendner-Straße Beobachtungen gemacht haben, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen welche sich in der näheren Umgebung der Örtlichkeit aufhielten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Waldsassen unter der Rufnummer 09632/849-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.