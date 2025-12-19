RIEKOFEN/SÜNCHING. Ermittlungserfolg für die Polizeiinspektion Wörth a. d. Donau: Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am 4. September 2024 bei Riekofen haben die Ermittler eine Tatverdächtige identifiziert. Der aktuelle Stand der Ermittlungen wurde am Freitag, 19. Dezember, in einem Mediengespräch präsentiert.

Am Freitagvormittag, 19. Dezember, trafen sich Medienvertreterinnen und -vertreter zu einem Pressegespräch im Polizeipräsidium Oberpfalz. Erster Polizeihauptkommissar Thomas Wagner, Leiter der Polizeiinspektion Wörth a. d. Donau und Polizeihauptkommissar Josef Neft, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Wörth an der Donau, informierten über die aktuellen Entwicklungen zum tödlichen Verkehrsunfall bei Riekofen.

In der Nacht vom 3. auf den 4. September 2024 kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen Sünching und Riekofen. Dabei kam der damals 24-jährige Vinzenz L. ums Leben. Er hatte zuvor den Sünchinger Markt besucht. Der Unfallverursacher war seitdem flüchtig.

Die Polizeiinspektion Wörth an der Donau hat zusammen mit Kräften der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg und der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg die Ermittlungsgruppe „BAO Unfallflucht“ gegründet. Entgegen des ersten Einschätzung des Gutachters, dass Vinzenz L. von einem Fahrzeug angefahren wurde, stellte sich im weiteren Verlauf der Ermittlungen heraus, dass der damals 24-Jährige bereits auf der Straße gelegen sein muss, als dieser von einem Auto überfahren wurde. Die Verletzungen durch das Überfahren waren so schwer, dass der junge Mann noch an der Unfallstelle gestorben ist.

Die Ermittler führten sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls umfassende Fahndungsmaßnahmen durch. Es gingen zudem mehrere Zeugenhinweise ein, die überprüft wurden. Außerdem fanden umfangreiche Fahrzeugüberprüfungen im Raum Riekofen statt. Insgesamt wurden rund 2.500 Fahrzeuge überprüft.

Auch ein Jahr nach dem tödlichen Unfall ermittelte die Polizei immer noch. Eine besondere Aktion war das Aufstellen eines Banners mit dem Foto des getöteten Vinzenz L. und der Aufschrift „Warum musste ich hier sterben?“ zum Sünchinger Markt. Diese Aktion wurde auch mit großem medialem Interesse verfolgt. Daraufhin gingen erneut mehrere Hinweise bei der Polizeiinspektion Wörth an der Donau ein, welche aber nicht den entscheidenden Hinweis erbrachten.

Aufgrund umfassender Ermittlungen, sowie technischer Auswertungen erhärtete sich in den vergangenen Wochen der Verdacht gegen eine 52-jährige Frau aus dem Landkreis Straubing-Bogen. Nach Erlass des Beschlusses beim Amtsgericht Regensburg wurden unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Regensburg am 17. Dezember 2025 das Fahrzeug sowie technische Geräte der Frau und ihrer Familienmitglieder beschlagnahmt. Im Anschluss konnte die 52-jährige Deutsche als Fahrerin des Unfallfahrzeugs identifiziert werden. Sie räumte im Rahmen einer Vernehmung die Fahrereigenschaft ein.

Die Hintergründe des Unfallgeschehens sind Gegenstand der Ermittlungen.