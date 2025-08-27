In der Nacht vom 3. auf den 4. September 2024 kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen Sünching und Riekofen. Dabei kam der damals 24-jährige Vinzenz L. ums Leben. Er war zuvor auf dem Sünchinger Markt. Der Unfallverursacher ist bis heute flüchtig.

Die Polizeiinspektion Wörth an der Donau bittet um Ihre Mithilfe!

Frage 1: Wo war Vinzenz L. zwischen dem 03.09.24, 23:30 Uhr, und dem 04.09.24, 01:00 Uhr?

Frage 2: Haben Sie in der Nähe der St2146 einen weißen SUV auf einem Feldweg gesehen?

Wenn Sie Angaben zu den angegebenen Fragen oder der Identität des flüchtigen Fahrers machen können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Wörth an der Donau unter der Telefonnummer 09482/94110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. Sie können selbstverständlich auch den Infostand in Sünching besuchen!