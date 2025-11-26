1951. Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Einbruch in ein Einfamilienhaus; Auffindung von möglichem Diebesgut – Bogenhausen und Sendling

-siehe Medieninformation vom 09.11.2025, Nr. 1850

Wie bereits berichtetet beobachteten am Samstag, 08.11.2025, gegen 17:30 Uhr, zivile Polizeibeamte drei verdächtige Personen, die über die Umfriedung eines Grundstücks stiegen und sich anschließend zur Terrassentür des Hauses begaben. Anschließend drangen sie gewaltsam in das Anwesen ein.

Beim Verlassen des Wohnanwesens wurden die drei Personen von den Einsatzkräften gestellt und vorläufig festgenommen.

Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um einen 25-jährigen, einen 29-jährigen und einen 31-jährigen chilenischen Staatsangehörigen, alle ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung konnte bei den Tatverdächtigen eines Wohnungseinbruchs entwendeter Schmuck aufgefunden und sichergestellt werden.

Die drei Tatverdächtigen wurden im Anschluss in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Dort erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehle, weshalb sich die Tatverdächtigen seitdem in Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft befinden.

Mittlerweile konnte die Münchner Kriminalpolizei ein Hotelzimmer in Sendling ausfindig machen, welches die drei Tatverdächtigen als Übernachtungsörtlichkeit nutzten. In diesem fanden die Ermittler diverse Schmuckstücke, Uhren, Münzen und Bargeld.

Aufgrund des Gesamtbildes wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich hierbei um Diebesgut aus anderen Einbrüchen handelt, welche sich vor dem 08.11.2025 ereigneten.

Die aufgefundenen Gegenstände im Hotelzimmer haben einen Wert von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 51 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wem wurden vor dem 08.11.2025 derartige Gegenstände entwendet? Wem sind derartige Schmuckstücke, Uhren, Münzen bekannt?

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Gegenständen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Tel.: 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

Die Bilder der aufgefundenen Gegenstände können unter diesem Link aufgerufen werden:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/sachen/sichergestellte-gegenstaende/094281/index.html

1952. Große Durchsuchungsaktion wegen Kinderpornografie – Stadtgebiet und Landkreis München

Am Dienstag, 25.11.2025, wurden durch das ermittelnde Kommissariat 17 der Münchner Kriminalpolizei in den Morgenstunden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München I und des bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg eingerichteten Zentrums zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch im Internet (ZKI) umfangreiche Durchsuchungen durchgeführt.

Im Kampf gegen Kinder- und Jugendpornografie durchsuchten über 40 Einsatzkräfte der Polizei auf richterliche Anordnung 37 Wohnungen.

Bei den insgesamt 25 männlichen Tatverdächtigen im Alter zwischen 15 und 61 Jahren, mit verschiedenen Staatsangehörigkeiten aus Europa und Asien, besteht dringender Tatverdacht Kinderpornografie nicht nur besessen, sondern teilweise auch verbreitet zu haben.

Zusammenhänge und für die jeweiligen Tathandlungen relevante Verbindungen zwischen einzelnen Tatverdächtigen sind nach dem momentanen Ermittlungsstand nicht bekannt.

Die Straftaten waren überwiegend über das Bundeskriminalamt (BKA) gemeldet worden.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der Durchsuchungsaktion zahlreiche Mobiltelefone, Computersysteme und elektronische Speichermedien sicher.

Insgesamt wurden drei Personen erkennungsdienstlich behandelt. Alle 25 Tatverdächtigen wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die digitalforensische Auswertung nach inkriminierten Dateien dauert entsprechend an und macht deutlich, dass die Dynamik in dem Deliktfeld der Kinderpornografie hoch bleibt.

Die fortlaufenden Ermittlungen führt das Kommissariat 17.

1953. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach versuchtem Betrug – Harlaching

Am Dienstag, 25.11.2025, gegen 11:15 Uhr, erhielt eine über 80-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München einen Anruf von einem unbekannten Täter. Hierbei bat der unbekannte Täter um wertvolle Gegenstände, welche für die Ausstellung in einem Schaufenster eines Geschäfts geeignet wären und die er dafür ankaufen wollte.

Die Seniorin gab an, geeignete Wertgegenstände (wertvolles Porzellan) in ihrem Besitz zu haben. Daraufhin wurde ein Termin für eine Übergabe und einen Verkauf vereinbart. Im weiteren Verlauf wurde die über 80-Jährige misstrauisch und benachrichtige ihren Sohn, welcher den Polizeinotruf 110 verständigte.

Zum vereinbarten Übergabezeitpunkt klingelte einer der Tatverdächtigen, ein 55-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München an der Tür der Seniorin. Ein weiterer Tatverdächtiger, ein 19-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München wartete währenddessen in einem Auto vor dem Anwesen.

Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei wollten die Tatverdächtigen versuchen, die Gegenstände zu einem deutlich niedrigeren und nicht angemessenem Preis anzukaufen.

Eine zuvor verständigte Polizeistreife konnte beide Tatverdächtigen festnehmen. Sie wurden wegen eines versuchten Betrugs angezeigt und nach der Sachbearbeitung wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 61.

1954. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 50-Jähriger – Haidhausen

-siehe Medieninformation Nr. 1937 vom 23.11.2025

Wie bereits mit Medieninformation Nr. 1937 vom 23.11.2025 berichtet, wurde seit Sonntag, 23.11.2025, 06:15 Uhr, eine 50-jährige Frau vermisst, die medizinische Versorgung benötigte.

Am Dienstag, 25.11.2025, gegen 12:30 Uhr, konnte die vermisste 50-Jährige in Perlach aufgefunden werden. Eine Rettungswagenbesatzung erkannte die Frau aufgrund der eingeleiteten Öffentlichkeitsfahndung.

Die 50-Jährige wurde umgehend zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen. Das Kommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis: Wir bitten die Medien, das veröffentlichte Lichtbild und die Beschreibung der Vermissten umgehend aus ihren Beständen zu löschen.

1955. Räuberische Erpressung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – Freimann

Am Dienstag, 25.11.2025, gegen 23:50 Uhr, wurde ein alkoholisierter Mann von einer weiteren Person an einem Taxistand im Olympiapark in das Taxi eines 51-jährigen Taxifahrers gesetzt.

Der 51-Jährige brachte den Fahrgast anschließend zu einer Adresse nach Freimann. Dort angekommen verweigerte der Fahrgast die Zahlung und beleidigte den Taxifahrer. Anschließend stieg der Gast ohne den Fahrpreis zu zahlen aus dem Taxi und entfernte sich, woraufhin der Taxifahrer den Polizeinotruf 110 informierte.

Umgehend wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden.

Zwischenzeitlich folgte der Taxifahrer dem Fahrgast und forderte ihn erneut zur Zahlung auf. Daraufhin griff der Fahrgast den Fahrer tätlich an und verletzte ihn.

Beim Eintreffen der Polizei konnte der Fahrgast vorläufig festgenommen werden. Hierbei leistete er Widerstand.

Beim 43-jährigen Fahrgast, einem deutschen Staatsangehörigen mit Wohnort im Landkreis Regen, wurde aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutentnahme durchgeführt. Er wurde unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.