1933. Einbruch in Lager – Garching-Hochbrück

Im Zeitraum von Donnerstag, 20.11.2025, 17:30 Uhr, und Freitag, 21.11.2025, 06:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein auf einem Firmengelände befindliches Lager. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Seitens der Polizei München wurden vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im o.g. Zeitraum im Bereich Robert-Bosch-Straße, Schleißheimer Straße und Mallertshofener Straße (Garching-Hochbrück) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1934. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Sonntag, 23.11.2025, gegen 01:10 Uhr, fuhr ein 45-jähriger deutscher Staatsbürger mit Wohnsitz in München mit einem Ford Pkw auf der Sonnenstraße in Richtung Maxvorstadt. Am Lenbachplatz wollte er geradeaus fahren, um in die Ottostraße zu gelangen.

Zur gleichen Zeit befand sich ein 17-jähriger Fußgänger, deutscher Staatsbürger mit Wohnsitz im Landkreis München, auf dem linksseitigen Gehweg am Lenbachplatz. An der Einmündung zur Ottostraße wollte er die Straße überqueren, um seinen Weg weiter Richtung Maximiliansplatz fortzusetzen.

An der besagten Einmündung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 45-jährigen Pkw-Fahrer und dem 17-jährigen Fußgänger.

Sofort informierten Zeugen den Notruf, woraufhin Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei zum Unfallort fuhren.

Der 17-Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug des 45-Jährigen entstand Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme vor Ort seitens der Polizei München kam es für ca. eineinhalb Stunden zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1935. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw; drei Personen verletzt – Hohenbrunn

Am Samstag, 22.11.2025, gegen 22:20 Uhr, befuhr ein 20-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Audi Pkw die Georg-Knorr-Straße in Richtung Ernst-Heikel-Ring. Er beabsichtigte, dem Straßenverlauf zu folgen. Im Fahrzeug befanden sich noch ein 21-jähriger Beifahrer sowie ein 20-jähriger Mitfahrer.

Auf Höhe der Hausnummer 31 geriet der 20-jährige Pkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf den Gegenverkehrsfahrstreifen und kollidierte mit einem dort ordnungsgemäß geparkten Daimler Lkw.

Die beiden 20-Jährigen sowie der 21-Jährige wurden jeweils verletzt vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Audi Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

1936. Festnahme einer Tatverdächtigen nach Sachbeschädigung durch Brandlegung – Gräfelfing

Am Freitag, 21.11.2025, gegen 22:00 Uhr, beobachteten zwei Beamte im Rahmen ihrer Streife drei zu diesem Zeitpunkt unbekannte Personen dabei, wie sie in einer Parkanlage auf einer Parkbank Gegenstände anzündeten.

Auf Ansprache flüchteten die beiden männlichen Personen in unterschiedliche Richtungen. Eine 17-jährige deutsche Staatsbürgerin mit Wohnsitz in München konnte vor Ort als Tatverdächtige festgenommen werden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit weiteren Streifen ergab keine weiteren Hinweise auf die flüchtigen Täter.

Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kräfte vor Ort gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Im weiteren Verlauf zeigte sich die 17-Jährige gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv, weshalb ihr die dienstlichen Handfesseln angelegt wurden. Anschließend wurde sie für die weitere Sachbearbeitung zu einer Polizeiwache gebracht.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde sie von der Polizeiinspektion aus entlassen.

Die weiteren Ermittlungen aufgrund gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Brandlegung führt das Kommissariat 13.

1937. Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 50-Jährigen - Haidhausen

Seit Sonntag, 23.11.2025, 06:15 Uhr, wird eine 50-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland vermisst. Die 50-Jährige wurde zuletzt in einem Krankenhaus am Max-Weber-Platz gesehen.

Die 50-Jährige ist aufgrund einer schweren Erkrankung zeitlich und örtlich nicht orientiert und benötigt medizinische Versorgung. Es ist daher nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen führten bislang nicht zur Auffindung der Vermissten, weshalb um Mithilfe bei der Suche gebeten wird.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bild und Beschreibung der Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/094185/index.html

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 14 geführt.

Beschreibung:

Weiblich, 1,70 m groß, schlanke Statur, braun-graues Haar, auffällig große Narbe auf der Kopfvorderseite.

Bekleidung:

Blaue Steppjacke, graue lange Strickjacke/Pullover, graue lange Hose, weiße Schuhe. Über mitgeführte Gegenstände ist nichts bekannt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.