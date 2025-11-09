1843. Versammlungsgeschehen - Maxvorstadt

Am Freitag, den 07.11.2025, fand in München eine sich fortbewegende Versammlung unter dem Motto „Students against TUM Complicity – Stop Research for Apartheid“ statt.

Die Versammlung begann planmäßig um 17:00 Uhr am Königsplatz. Zu Beginn beteiligten sich rund 200 Personen. Nach der Auftaktkundgebung setzte sich der Aufzug in Bewegung und zog in Richtung der ersten Zwischenkundgebung in der Arcisstraße. Im Verlauf erhöhte sich die Teilnehmerzahl auf etwa 500 Personen.

Während der Zwischenkundgebung vor der Technischen Universität München verschafften sich rund 40 Personen unberechtigt Zutritt zum Treppenhaus des Hauptgebäudes. Gegen 19:15 Uhr wurde vom Dach der Universität Pyrotechnik gezündet und ein Transparent an der Fassade entrollt. Polizeikräfte entfernten dieses umgehend. Die restliche Zwischenkundgebung verlief währenddessen wie geplant auf der Straße vor der Universität.

Zur Verhinderung weiterer unbefugter Zutritte sicherten Einsatzkräfte die Eingänge zur Technischen Universität München. Gegen 21:15 Uhr verließen die 40 Personen das Gebäude wieder und schlossen sich der Hauptversammlung an.

Anschließend setzte sich der Aufzug gegen 21:30 Uhr erneut in Bewegung und kehrte zum Königsplatz zurück, wo die Versammlung gegen 22:00 Uhr beendet wurde.

Die Veranstaltung wurde von etwa 100 Polizeikräften betreut.

1844. Einbruch in eine Wohnung - Oberhaching

In der Zeit von Samstag, 01.11.2025, gegen 08:00 Uhr, bis Freitag, 07.11.2025, gegen 08:15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung.

Im Anschluss durchsuchten der oder die Täter sämtliche Räumlichkeiten und verließen die Wohnung anschließend wieder. Der Einbruch wurde von einer Nachbarin bemerkt und der Polizei gemeldet.

Zum möglichen Beuteschaden liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Innerer Stockweg, Kybergstraße, Kettnerweg und Gebrüder-Batscheider-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1845. Raubdelikt in einer Tankstelle - Giesing

Am Freitag, 07.11.2025, gegen 21:15 Uhr, betrat ein bislang unbekannter, maskierter Täter das Gebäude einer Tankstelle und begab sich zum Verkaufstresen. Dort bedrohte er den anwesenden Mitarbeiter mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Der Mitarbeiter übergab daraufhin Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrags. Anschließend verließ der Täter mit der Beute die Tankstelle und flüchtete in unbekannte Richtung.

Unmittelbar nach der Tat wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die bislang jedoch zu keinen neuen Erkenntnissen führten. Zudem erfolgte eine umfassende Spurensicherung am Tatort.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Zehentbauernstraße, Martin-Luther-Straße, Weinbauernstraße und Tegernseer Landstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1846. Einbruch in eine Wohnung - Schwabing

In der Zeit von Sonntag, 02.11.2025, gegen 14:00 Uhr, bis Freitag, 07.11.2025, gegen 15:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über den Balkon gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im zweiten Obergeschoss.

In den Räumlichkeiten durchsuchten der oder die Täter die Wohnung nach möglicher Beute. Anschließend entfernten sie sich – vermutlich über den Einstiegsweg – wieder aus der Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden mehrere hochwertige Armbanduhren, Schmuck sowie Bargeld entwendet. Vor Ort führten Einsatzkräfte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ainmillerstraße, Hohenzollernstraße, Kurfürstenplatz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1847. Einbruch in ein Reihenhaus - Unterhaching

Am Freitag, 07.11.2025, zwischen 16:00 und 17:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über das Küchenfenster Zutritt zu einem Wohnhaus.

Im Inneren des Hauses durchsuchten der oder die Täter die Räumlichkeiten nach möglicher Beute. Schließlich entwendeten sie Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro und verließen das Gebäude anschließend wieder über den Einstiegsweg, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Mühlweg, Oberweg und Tegernseer Landstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1848. Festnahem von zwei Tatverdächtigen nach schweren Bandendiebstahl - Harlaching

Am Freitag, 07.11.2025, gegen 09:45 Uhr, verständigte ein Anwohner über den Polizeinotruf 110 die Polizei, nachdem sie in der Nachbarschaft eine verdächtige Person beobachtet hatte. Der Mann gab sich als Paketbote aus und schien die Umgebung auszukundschaften.

Die daraufhin alarmierten Polizeistreifen konnten in Tatortnähe drei Personen feststellen, die beim Erblicken der Einsatzkräfte sofort die Flucht ergriffen. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung gelang es den eingesetzten Kräften, zwei Tatverdächtige vorläufig festzunehmen.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 35-jährigen niederländisch-dominikanischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz sowie um einen 28-jährigen chilenischen Staatsangehörigen, ebenfalls ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Bei den Tatverdächtigen konnten Aufbruchwerkzeug sowie eine offensichtlich gestohlene hochwertige Armbanduhr sichergestellt werden.

Beide wurden wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Samstag, 08.11.2025, wurden sie dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen beide erließ.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53 der Münchner Kriminalpolizei.

1849. Einbruch in einen Supermarkt - Pasing

Am Samstag, 08.11.2025, gegen 02:00 Uhr, schlug ein 38-jähriger polnischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz mit einem Pflasterstein die Glasschiebetür eines Supermarktes ein und gelangte so in das Gebäude.

Im Inneren des Marktes bediente sich der Mann großzügig am Warensortiment. Er öffnete und konsumierte mehrere Flaschen Alkohol und griff zudem bei den Süßwaren zu. Anschließend legte er sich im Verkaufsraum zum Schlafen nieder.

Nachdem die ausgelöste Alarmanlage einen Einbruch signalisierte, begaben sich Polizeikräfte zum Einsatzort. Ein hinzugezogener Hundeführer durchsuchte gemeinsam mit seinem Diensthund das Gebäude und konnte den Tatverdächtigen schlafend auf der Verkaufsfläche antreffen.

Der 38-Jährige wurde festgenommen, wegen Einbruchs angezeigt und nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des heutigen Tages wird er zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei.

1850. Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Einbruch in ein Einfamilienhaus - Bogenhausen

Am Samstag, 08.11.2025, gegen 17:30 Uhr, beobachteten zivile Polizeibeamte drei verdächtige Personen, die über die Umfriedung eines Grundstücks stiegen und sich anschließend zur Terrassentür des Hauses begaben. Dort hebelten sie die Tür auf und betraten das Gebäude.

Beim Verlassen des Hauses wurden die drei Männer von den Einsatzkräften gestellt und vorläufig festgenommen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-jährigen, einen 29-jährigen und einen 31-jährigen chilenischen Staatsangehörigen, alle ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung konnte bei den Männern entwendeter Schmuck aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Tatverdächtigen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des heutigen Tages werden sie zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 der Münchner Kriminalpolizei.

1851. Brandfall mit mehreren verletzten Personen - Lerchenau

Am Samstag, 08.11.2025, gegen 23:30 Uhr, verständigten Anwohner über den Polizeinotruf die Einsatzkräfte, nachdem aus den Fenstern einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus dichter Rauch drang.

Beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen stand die Wohnung bereits im Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr begann unmittelbar nach ihrem Eintreffen mit den Löscharbeiten, konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und schließlich vollständig löschen.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden durch das Feuer drei Personen verletzt, eine davon schwer. Die schwer verletzte Person wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei.

1852. Alkoholisierter Pkw-Fahrer entzieht sich der Kontrolle und kollidiert mit geparkten Fahrzeugen - Neuperlach

Am Samstag, 08.11.2025, gegen 04:00 Uhr, beobachtete eine uniformierte Streifenbesatzung einen Pkw, der die Heinrich-Wieland-Straße stadtauswärts befuhr.

An der Kreuzung zur St.-Veith-Straße überfuhr der Fahrer bei für ihn geltendem Rotlicht die Lichtzeichenanlage. Daraufhin sollte das Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Die Polizeibeamten gaben dem Fahrer mittels Anhaltesignalgeber das Zeichen zum Anhalten. Der Pkw-Fahrer ignorierte dies jedoch und entzog sich der Kontrolle, indem er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts weiterfuhr. Dabei missachtete er mehrere rote Ampeln.

Kurz nach dem Einfahren in den Adenauerring verlor der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem geparkten Honda Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser gegen einen Mercedes Kleintransporter geschoben. Zudem wurden zwei weitere geparkte Fahrzeuge (Mercedes und BMW) beschädigt.

Sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin versuchten anschließend, zu Fuß von der Unfallstelle zu flüchten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten beide im Nahbereich angetroffen werden.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 20-jährigen deutschen Staatsangehörigen mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach. Im Zuge der Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro beläuft.

Der 20-Jährige wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.