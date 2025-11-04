1808. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 79-Jährigen – Obergiesing

-siehe Medieninformation vom 03.11.2025, Nr.1806

Wie bereits berichtet, wurde seit Sonntag, 02.11.2025, gegen 13:00 Uhr, eine 79-Jährige in Obergiesing vermisst.

Sie wurde am Montag, 03.11.2025, gegen 20:30 Uhr durch eine aufmerksame Passantin angetroffen. Die hinzugerufene Polizeistreife brachte die 79-Jährige wohlbehalten zu ihren Angehörigen zurück.

Die Öffentlichkeitsfahndung zum Fall wurde entsprechend gelöscht.

1809. Zwei staatsschutzrelevante Delikte während eines Fußballspiels – Giesing

Am Samstag, 01.11.2025, fand im Grünwalder Stadion in Giesing ein Fußballspiel statt.

Im Rahmen der Partie beleidigte ein 36-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Landshut, gegen 15:20 Uhr einen dunkelhäutigen Spieler rassistisch, indem er Affenlaute imitierte. Das Spiel wurde daraufhin für mehrere Minuten unterbrochen.

Der 36-Jährige wurde durch den Ordnungsdienst an die Polizei übergeben und angezeigt.

Gegen 15:45 Uhr wurde ein 44-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen von mehreren Zeugen dabei beobachtet, wie er eine Grußformel, welche im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus steht, zeigte. Auch er wurde durch den Ordnungsdienst an die Polizei übergeben und aufgrund der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kriminalfachdezernat 4 geführt.

1810. Staatsschutzrelevantes Delikt – Sauerlach

Am Donnerstag, 30.10.2025, gegen 17:45 Uhr, befand sich ein 41-jähriger bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München in einem Lebensmittelgeschäft in Sauerlach. Der 41-Jährige ist ein Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäfts.

Zur selben Zeit betrat ein 59-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz im Landkreis München das Lebensmittelgeschäft, für welches ihm bereits in der Vergangenheit ein Hausverbot erteilt wurde. Daher wurde er durch den 41-Jährigen aufgefordert das Geschäft zu verlassen.

Daraufhin beleidigte der 59-Jährige den 41-Jährigen mit einer fremdenfeindlichen Aussage. Der 41-Jährige verständigte anschließend die Polizei.

Der 59-Jährige verließ das Geschäft, konnte jedoch durch die eintreffenden Polizeibeamten im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden.

Er wurde wegen der Beleidigung und Hausfriedensbruch angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Kriminalpolizei geführt.

1811. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Brandstiftung an einem E-Scooter – Oberföhring

Am Samstag, 01.11.2025, gegen 00:40 Uhr, verständigte ein Zeuge den Polizeinotruf 110, nachdem zwei Personen im Rahmen einer Feier einen E-Scooter in eine Feuerschale geworfen hatten.

Sofort begaben sich mehrere Streifen der Münchner Polizei sowie die Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit.

Vor Ort stellten die Beamten mehrere Personen fest, die um eine Feuerschale herumstanden, in jene der Miet-E-Scooter hineingeworfen wurde. Ein Eingreifen seitens der Feuerwehr war nicht notwendig.

Vor Ort konnten die beiden Tatverdächtigen, ein 34-Jähriger und eine 22-Jährige, beide deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in München, angetroffen werden. Gegen die Beiden wird aufgrund vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt.

Aufgrund einer politischen Äußerung der 22-Jährigen während der Anzeigenaufnahme, werden die weiteren Ermittlungen durch das Kommissariat 43 geführt.

1812. Einbruch in Verkaufsstand – Altstadt

Am Sonntag, 02.11.2025, gegen 23:00 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einen Verkaufsstand auf dem Münchner Viktualienmarkt.

Im Verkaufsstand befand sich ein Tresor, welcher durch den unbekannten Täter gewaltsam geöffnet wurde. Im Inneren des Tresors befand sich Bargeld im vierstelligen Wert, welches durch den unbekannten Täter entnommen wurde.

Unter Mitnahme der Tatbeute konnte der unbekannte Täter in unbekannte Richtung flüchten.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurde vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Viktualienmarktes (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1813. Verkehrsunfall; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Montag, 03.11.2025, gegen 15:55 Uhr, fuhr ein 54-Jähriger mit äthiopischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München mit einem Mitsubishi Lkw auf dem Richard-Strauss-Tunnel in Richtung der Einsteinstraße.

Dabei kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Tunnelwand sowie gegen eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage.

Der Lkw kam nach einigen Metern auf der rechten Fahrbahn zum Stehen.

Der 54-Jährige wurde durch den Aufprall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Lkw, an der Tunnelwand sowie an der stationären Geschwindigkeitsmessanlage entstand hoher Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Lkw musste der Richard-Strauss-Tunnel für mehrere Stunden in südlicher Fahrtrichtung gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1814. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer; eine Person verstorben – Maxvorstadt

-siehe Medieninformation vom 12.08.2025, Nr. 1260

Wie bereits berichtet, kam es am Montag, 11.08.2025, gegen 13:50 Uhr, im Bereich der Ludwigstraße in Richtung Odeonsplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Mercedes Pkw.

Der über 80-jährige deutsche Fahrradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Montag, 03.11.2025, verstarb der über 80-Jährige im Krankenhaus.

Die Münchner Verkehrspolizei führt weiterhin die Ermittlungen.

1815. Einbruch in Wohnhaus – Aying

Zwischen Freitag, 31.10.2025, 07:00 Uhr und Montag, 03.11.2025, 18:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus.

Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Der oder die unbekannten Täter entwendeten Schmuck sowie weitere Wertgegenstände in Höhe eines fünfstelligen Betrages.

Anschließend flüchtete der oder die unbekannten Täter unter Mitnahme der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Münchner Straße, Untere Dorfstraße und Siegertsbrunner Weg (Aying) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1816. Brand einer Obdachlosenbehausung; eine Person verstorben – Lerchenau

Am Montag, 03.11.2025, gegen 23:50 Uhr, wurde die Feuerwehr durch Anwohner über einen Brand auf einem Baustellengelände in der Nähe der Lerchenauer Straße 134 informiert.

Vor Ort mussten die Rettungskräfte feststellen, dass eine 2x3m große, provisorisch befestigte Obdachlosenbehausung brannte. Bei den Löscharbeiten wurde eine unbekannte weibliche Leiche aufgefunden. Die Identität der Person ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

Auch die Todesursache der Frau ist noch nicht abschließend geklärt. Bei der derzeit andauernden Obduktion haben sich jedoch Hinweise auf ein Gewaltdelikt ergeben.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden Spurensicherungsmaßnahmen des stark beschädigten Brandorts aufgenommen. Die Berufsfeuerwehr München unterstützte diese Arbeiten durch Ausleuchten der Einsatzörtlichkeit bis zur Morgendämmerung. Zudem wird ein Brandgutachten durch einen Sachverständigen erstellt.

Der Fokus der Ermittlungen liegt aktuell auf der Feststellung der Brand- und Todesursache. Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 11 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lerchenauer Straße (Lerchenau) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.