1798. Betrug durch falsche Handwerker – Neuried

Am Montag, 27.10.2025, zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, klingelten drei bislang unbekannte Männer an der Haustür eines über 80-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Diese gaben sich als Handwerker aus, die defekte Deckplatten auf dem Hausdach des über 80-Jährigen entdeckt hätten. Unter dem Vorwand Fachleute zu sein, boten sie eine sofortige Reparatur zu einem äußerst niedrigen Preis an, woraufhin der Senior die Männer gutgläubig ins Haus ließ.

Während die Männer sich den vermeintlichen Reparaturarbeiten am Dach widmeten, ging der über 80-Jährige ins Haus. Nach kurzer Zeit wurde er von einem der Männer informiert, dass die Dachrinne ebenfalls defekt sei. Der über 80-Jährige willigte auch hier in eine Reparatur ein, da ihm erneut ein übertrieben niedriger Preis versprochen wurde.

Nachdem die Männer nach ca. 45 Minuten vorgaben, mit den Arbeiten fertig zu sein, verlangten diese einen vierstelligen Rechnungsbetrag. Der über 80-Jährige wurde daraufhin von den Männern stark unter Druck gesetzt, sodass dieser letztendlich die geforderte Summe übergab.

Im Nachgang bemerkte der über 80-Jährige, dass die bislang unbekannten Täter keine der angegebenen Schäden repariert und sogar weitere verursacht hatten.

Das Kommissariat 62 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 160 cm groß, osteuropäische Erscheinung, tschechisch sprachig, deutsch mit Akzent

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Buchendorfer Straße, Hanfelder Straße und Argelsrieder Straße (Neuried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 62, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Dachdecker, Heizungsmonteure, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass entsprechende Schäden vorliegen. Ferner empfiehlt es sich, zuerst bei der Hausverwaltung oder dem Hausmeister nachzufragen sowie Angehörige überprüfen zu lassen, ob entsprechende Behauptungen der Wahrheit entsprechen.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

1799. Einbruch in Wohnhaus – Forstenried

Am Sonntag, 02.11.2025, zwischen 17:15 Uhr und 18:50 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über die Haustür zu einem Wohnhaus in Forstenried.

Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei wurde insbesondere Schmuck und Bargeld entwendet.

Der oder die unbekannten Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen veranlasst.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Thomas-von-Kempen-Weg, Forstenrieder Allee und Fatimastraße (Forstenried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1800. Einbruch in Wohnung – Lehel

Am Freitag, 31.10.2025, zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über die Eingangstür zu einem Wohnhaus im Lehel.

Der oder die Täter durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck. Unter Mitnahme der Tatbeute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bruderstraße, Prinzregentenstraße und Unsöldstraße (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1801. Einbruch in Wohnhaus – Schwabing

Am Freitag, 31.10.2025, zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung, indem sie auf den Balkon im ersten Stock kletterten und die Balkontür aufhebelten.

Die Räumlichkeiten wurden im Anschluss nach Wertgegenständen durchsucht. Der oder die unbekannten Täter entwendeten Schmuck, Bargeld und weitere Wertgegenstände.

Anschließend flüchteten der oder die Täter unter Mitnahme der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Königinstraße, Giselastraße und Ohmstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1802. Pkw-Fahrer entzieht sich einer Verkehrskontrolle und wird festgenommen – Allach-Untermenzing

Am Sonntag, 02.11.2025, 23:00 Uhr, überfuhr ein 21-jähriger mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Pkw VW, eine Rotlicht zeigende Ampel im Bereich der Eversbuschstraße. Hierbei konnte der 21-Jährige durch eine Polizeistreife beobachtet werden, die ihn im Anschluss einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten.

Der 21-Jährige ignorierte jedoch das polizeiliche Anhaltesignal und beschleunigte den Pkw. Er setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort und überfuhr im weiteren Verlauf erneut, ohne anzuhalten eine rote Ampel an der Kreuzung Franz-Nissl-Straße und Vesaliusstraße.

Durch den Einsatz weiterer Polizeistreifen gelang es, den 21-Jährigen zum Anhalten zu bringen. Im Bereich der Kirschstraße stoppte der 21-Jährige ruckartig am rechten Fahrbahnrand und flüchtete fußläufig in den Garten eines angrenzenden Privatanwesens. Dort konnte er durch eine Polizeistreife gestoppt und festgenommen werden.

Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ebenfalls erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem geführten Pkw des 21-Jährigen um ein entwendetes Fahrzeug handelt.

Bei einer anschließenden Durchsuchung des Pkw konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Dadurch erhärtete sich der Verdacht, dass er unter Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Im weiteren Verlauf wurde der 21-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Er wurde unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie verbotenes Kraftfahrzeugrennen angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen

1803. Größerer Polizeieinsatz aufgrund drei Schwerverletzter nach privater Feier – Laim

Am Sonntag, 02.11.2025, gegen 03:30 Uhr, wurde der Notruf der integrierten Rettungsleitstelle über eine bewusstlose Person auf einer privaten Feier in Laim informiert. Daraufhin begaben sich Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München und der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurden unter den mehreren hundert Gästen insgesamt drei Personen, ein 21-Jähriger, ein 25-Jähriger und eine 29-Jährige im bewusstlosen Zustand angetroffen. Diese wurden bei Eintreffen der Polizei bereits durch den Rettungsdienst versorgt.

Aufgrund dessen wurde die Feier zunächst aufgelöst und die Räumlichkeiten komplett geräumt. Im Innenbereich konnten anschließende mehrere Lachgasflaschen mit unterschiedlichen Füllständen aufgefunden werden. Nach ersten Erkenntnissen wurden diese flaschenweise an die Gäste zum Konsum herausgegeben. Insgesamt konnten über hundert Lachgasflaschen aufgefunden werden. Die Flaschen wurden durch den Umweltdienst der Berufsfeuerwehr fachgerecht entsorgt.

Die drei gesundheitlich betroffenen Personen wurden zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Zur Klärung der Hintergründe sowie die Prüfung etwaiger vorliegender gewerberechtlicher Verstöße oder von Körperverletzungsdelikten bedarf es weiterer Ermittlungen.

1804. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach räuberischer Erpressung – Garching

Am Samstag, 01.11.2025, gegen 21:45 Uhr, stiegen ein 36-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen und ein 37-jähriger deutscher Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland in ein Taxi eines 51-Jährigen ein. Beide wollten nach einem Fußballspiel von der Allianz Arena aus zurück in ihr Hotel gefahren werden.

Als sie am Hotel der beiden Fahrgäste ankamen und der 51-Jährige den auf dem Taxameter angegebenen Fahrpreis verlangte, kam es zunächst zu einem Streit, woraufhin die beiden dem 51-jährigen Taxifahrer nur einen Bruchteil des Fahrpreises bezahlten.

Der 51-Jährige forderte beide zur vollständigen Zahlung des Fahrpreises auf, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und den beiden Fahrgästen kam.

Im weiteren Verlauf versuchte der 36-Jährige den 51-Jährigen mit einer Eisenstange zu verletzen, woraufhin zwei unbeteiligte Zeugen eingriffen und ihn davon abhielten.

Eine Angestellte des Hotels verständigte zwischenzeitlich den Notruf der Polizei.

Sofort fuhren mehrere Streifen der Polizei zur Einsatzörtlichkeit und konnten den 37-Jährigen vor Ort festnehmen.

Der flüchtige 36-Jährige konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in Tatortnähe ebenfalls festgenommen werden.

Der 51-Jährige wurde durch den Vorfall verletzt und vor Ort rettungsdienstlich behandelt.

Der 36-Jährige und der 37-Jährige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Gegen Beide wird nun unter anderem wegen räuberischer Erpressung und Körperverletzung ermittelt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1805. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Fußgänger; eine Person verstorben – Unterschleißheim

Am Montag, 03.11.2025, gegen 07:55 Uhr, fuhr ein 55-jähriger deutscher Staatsbürger mit Wohnsitz in München mit einem Lkw Daimler auf der Südlichen Ingolstädter Straße in Richtung Münchner Ring.

Zeitgleich befand sich ein 56-jähriger deutscher Staatsbürger mit Wohnsitz in München fußläufig auf der Südlichen Ingolstädter Straße.

Als der 56-Jährige die Südliche Ingolstädter Straße überqueren wollte, um in Richtung Volksfestplatz zu gehen, wurde er vom Lkw des 55-jährigen erfasst.

Hierdurch wurde der 56-Jährige schwerst verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort verstarb er kurze Zeit später. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Am Lkw entstand geringer Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es vor Ort für ca. zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1806. Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 79-Jährigen - Obergiesing



Seit Sonntag, 02.11.2025, 13:00 Uhr, wird eine 79-Jährige mit Wohnsitz in München vermisst. Die 79-Jährige verließ die Wohnung in Obergiesing und wollte zum Ostfriedhof. Seitdem kam sie nicht mehr nach Hause.

Sie ist räumlich und zeitlich nicht immer orientiert. Es ist daher nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen führten bislang nicht zur Auffindung des Vermissten, weshalb um Mithilfe bei der Suche gebeten wird.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern und der Beschreibung der Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/093165/index.html

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 14 geführt.

Beschreibung:

weiblich, 1,60 m groß, kräftige Statur, ostasiatisches Aussehen (stammt von den Philippinen)

Bekleidung:

Sie trägt eine rote Daunenjacke, blaue Jeanshose, helle Schuhe, führt einen Regenschirm mit sich.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.