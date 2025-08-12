1258. Festnahme nach mehreren Verkehrsunfallfluchten und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte – Stadtgebiet München

Am Montag, 11.08.2025, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem weißen Pkw, Toyota, die Donnersberger Brücke in Richtung Westpark. Hierbei war er nach ersten Erkenntnissen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Dabei touchierte er seitlich den Pkw, VW, einer in gleicher Richtung fahrenden 31-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Wolfratshausen. Anschließend fuhr der 32-Jährige von der Donnersberger Brücke ab und bog trotz Rotlicht in die Landsberger Straße stadteinwärts ab.

Etwa gegen 19:30 Uhr verursachte der 32-Jährige in der Arnulfstraße einen weiteren Verkehrsunfall, bei dem er zunächst einen Pkw, Toyota, einer 22-Jährigen mit Wohnsitz in München streifte und anschließend auf zwei Pkw (Audi und Smart) auffuhr. Der 32-Jährige flüchtete erneut.

Im Bereich der Birkerstraße musste ihm ein 80-jähriger Fußgänger mit Wohnsitz in München ausweichen. Dieser stürzte dabei und erlitt leichte Verletzungen.

Als der 32-Jährige erneut auf die Arnulfstraße fuhr, kollidierte er mit einem Pkw, Opel, welcher auf einen Pkw, Skoda, aufgeschoben wurde. In diesem Moment trafen die ersten Polizeistreifen ein. Der 32-Jährige flüchtete jedoch erneut und beging dabei diverse Verkehrsverstöße bis er letztlich in der Landshuter Allee auf Höhe Nymphenburger Straße von Polizeikräften gestellt werden konnte.

Bei seiner Festnahme leistete erheblichen Widerstand und griff die Polizeibeamten tätlich an. Dabei wurden vier Polizeibeamte leicht verletzt. Sie blieben dienstfähig. Zudem stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim 32-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest wurde nicht durchgeführt, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Verlauf des Tages wird er einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Der gesamte Tatkomplex bedarf noch weiterer Ermittlungen durch die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Wer kann Angaben zur Fahrtstrecke und Fahrverhaltens eines weißen Pkw Toyota machen? Wer wurde möglicherweise gefährdet und geschädigt? Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrtverlauf, Verkehrsverstößen und beschädigten Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1259. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Sachbeschädigung an Radarmessgerät – Laim

Am Samstag, 09.08.2025, gegen 12:55 Uhr, besprühte ein 70-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einer unbekannten Flüssigkeit die Scheibe eines in der Willibaldstraße abgestellten Anhängers, in dem sich ein Radarmessgerät befand. Anschließend entfernte sich der 70-Jährige vom Tatort.

Die Tathandlung konnte durch einen Passanten beobachtet werden, welcher die Polizei verständigte.

Noch während die Polizeibeamten vor Ort die Anzeige aufnahmen, erschien der 70-Jährige erneut und konnte vom Mitteiler als Täter wiedererkannt werden. Aus diesem Grund wurde er von den Polizeibeamten kontrolliert. Dabei führte er eine Sprühdose Unterbodenschutzspray mit. Die Dose wurde daraufhin sichergestellt und der 70-Jährige wegen Sachbeschädigung angezeigt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 70-Jährige entlassen.

Die Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 25.

1260. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Montag, 11.08.2025, gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Münchner mit einem Pkw, Mercedes, die Ludwigstraße in Richtung Odeonsplatz. Hierbei fuhr er auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Im weiteren Verlauf der Ludwigstraße kollidierte er plötzlich mit der rechten Fahrzeugseite mit einem über 80-jährigen Münchner, der dort mit einem Fahrrad fuhr. Woher der Fahrradfahrer kam und in welche Richtung er fuhr, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Durch die Kollision stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Zur Unfallzeit trug er keinen Fahrradhelm. Der über 80-Jährige musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

1261. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Trudering-Riem

Am Montag, 11.08.2025, gegen 19:05 Uhr, befuhr eine 80-Jährige mit einem Pkw, Opel, die Friedenspromenade in Richtung Wasserburger Landstraße. An der Einmündung zur Hugo-Weiss-Straße wollte sie nach rechts abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 73-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Geh- und Radweg, dem Pkw entgegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad.

Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde im Bereich der Beine vom Pkw überrollt. Hierbei erlitt sie schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

An Fahrrad und Pkw entstand nur geringer Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

1262. Pkw und Kraftrad brennen nach Verkehrsunfall aus; zwei Personen verletzt – Obersendling

Am Dienstag, 12.08.2025, gegen 00:10 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Münchner mit einem Pkw, Toyota, die Bannwaldseestraße in Richtung Höglwörther Straße. Zeitgleich befuhr ein 21-jähriger Münchner mit einem Leichtkraftrad, Yamaha, die Höglwörther Straße in Richtung Innenstadt. Als der 28-Jährige nach links in die Höglwörther Straße einbog, missachtete er die Vorfahrt des 21-Jährigen. Dieser prallte frontal mit seinem Leichtkraftrad gegen die Fahrerseite des Pkw und stürzte. Dabei erlitt der 21-Jährige schwere Verletzungen und der 28-Jährige wurde leicht verletzt. Die beiden wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Infolge der Kollision entstand ein Feuer, wodurch beide Fahrzeuge komplett ausbrannten. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Während der Löscharbeiten und Unfallaufnahme musste die Höglwörther Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Aufgrund der Uhrzeit kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

1263. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Raub von Fanutensilien – Giesing

Am Samstag, 09.08.2025, gegen 10:30 Uhr, kam es zu einem Raubdelikt im Vorfeld eines Fußballspiels in Giesing. Zwei 16-Jährige waren zu Fuß in der Grünwalder Straße unterwegs und anhand ihrer Kleidung und mitgeführten Utensilien als Fußballfans eines ortsansässigen Münchner Vereins erkennbar. Auf der Straße wurden sie von drei ihnen unbekannten Personen angesprochen, welche die Herausgabe der Fanutensilien forderten.

Als die zwei 16-Jährigen sich weigerten wurde einem von ihnen gegen das Bein getreten und eine Plastiktüte mit Fanutensilien entrissen. Dem anderen wurde ein um die Hüfte gebundener Fanschal gewaltsam entwendet.

Die drei Täter flüchteten anschließend mit ihrer Tatbeute in einem Pkw.

Daraufhin verständigten die beiden Geschädigten die Polizei.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen und sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten in Sendling drei Tatverdächtige kontrolliert und festgenommen werden. Dabei handelt es sich um einen 14- und einen 17-Jährigen mit Wohnsitzen im Landkreis München, sowie einen 25-Jährigen mit Wohnsitz in München. Bei ihnen konnte das zuvor geraubte Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Anzeigenerstattung wurden sie wieder entlassen bzw. den Erziehungsberechtigten übergeben.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 23 geführt.

1264. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen – Feldmoching

Am Montag, 11.08.2025, gegen 17:20 Uhr, befand sich eine 31-Jährige mit Wohnsitz in München beim Joggen am Uferweg des Lerchenauer Sees. Dort stellte sie einen Mann fest, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Daraufhin verständigte sie den Polizeinotruf 110.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte im Nahbereich ein 34-Jähriger mit ungarischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland angetroffen und festgenommen werden.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 31-Jährige an derselben Örtlichkeit bereits am Sonntag, 03.08.2025, der Geschädigten mit gleichen Tathandlungen entgegentrat, was bis dato noch nicht zur Anzeige gebracht wurde.

Der 34-Jährige wurde wegen der beiden exhibitionistischen Handlungen angezeigt und im Anschluss der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird heute im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 15 geführt.

1265. Einbrüche in Supermärkte – Feldmoching/Freimann

Fall 1:

Am Donnerstag, 07.08.2025, gegen 01:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter über das Dach gewaltsam ins Innere eines Supermarktes zu gelangen.

Bei dem Einbruchsversuch kam es zur Alarmauslösung, worauf hin der oder die Täter in unbekannte Richtung flüchteten.

Ein Sicherheitsdienst stellte den Einbruchsversuch fest und brachte diesen im Nachgang zur Anzeige.

Fall 2:

Zwischen Samstag, 09.08.2025, gegen 20:30 Uhr, und Montag, 11.08.2025, gegen 05:20 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ebenfalls über das Dach gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt. Im Geschäft entwendeten sie Münzgeld und Zigaretten im Wert eines vierstelligen Betrags.

Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen führt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lerchenauer Straße, Lerchenstraße und Franz-Fackler-Straße (Feldmoching), sowie in der Heidemannstraße, Ingolstädter Straße und Paracelsusstraße (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1266. Drohnenflug über Polizeigebäude – Altstadt

Am Montag, 11.08.2025, gegen 15:00 Uhr, konnten Polizeibeamte einen Drohnenflug in der Fußgängerzone direkt vor und dann über dem Münchner Polizeipräsidium feststellen. Die Beamten verfolgten den Flugweg der Drohne und konnten einen 23-Jährigen mit Wohnsitz in Hessen als Piloten identifizieren.

Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, welches diverse Verstöße gegen das BayStrWG, die Luftverkehrsordnung und das Luftverkehrsgesetz beinhaltet. Die Speicherkarte sowie die Drohne wurden sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige entlassen. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

Hinweis der Polizei:

Um einen Drohnenflug durchzuführen, müssen einige Regelungen berücksichtigt werden, abhängig vom jeweiligen Modell. Die Polizei weist darauf hin, dass sich jeder Drohnenpilot vor einem Flug eigenständig über Zulassungsvoraussetzungen, Registrierungen und Flugbeschränkungen informieren muss.

Unter anderem ist der Betrieb von Drohnen über Wohngebieten, Behörden und diplomatischen Vertretungen, Industrieanlagen, Krankenhäusern und Justizvollzugsanstalten grundsätzlich untersagt. Das Luftfahrtbundesamt stellt übersichtlich dar, was man als Drohnenpilot alles beachten muss.