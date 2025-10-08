1641. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Brandlegungen an Parteigebäuden – Perlach/ Schwabing-Freimann

- siehe Medieninformation 1609 vom 05.10.2025

- siehe Medieninformation 1573 vom 30.09.2025

Wie in Medieninformation 1573 bereits berichtet, kam es am Montag, 29.09.2025, gegen 20:20 Uhr, zu einem Brand an einem Gebäude in Perlach, in dem sich ein Parteibüro befindet. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise mehreren Tausend Euro.

Wenige Tage später, am Donnerstag, 02.10.2025, gegen 23:20 Uhr, kam es an der gleichen Örtlichkeit erneut zu einem Brand, der von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Wert geschätzt. Ein Zeuge konnte eine zunächst unbekannte männliche Person vor dem Anwesen feststellen, die sich kurz vor dem Brand dort aufhielt. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte jedoch nicht zum Ergreifen eines Tatverdächtigen.

Wie ebenfalls in Medieninformation 1609 bereits berichtet, kam es am Sonntag, 05.10.2025, gegen 02:30 Uhr, zu einem weiteren Brand vor einem Parteigebäude in Schwabing-Freimann. Auch hier führten sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen zunächst nicht zum Ergreifen eines Tatverdächtigen.

Durch umfangreiche Ermittlungen des Kriminalfachdezernats 4 (politisch motivierte Kriminalität), bei denen frühzeitig auch ein Tatzusammenhang zwischen den drei Fällen geprüft wurde, konnte nun ein 20-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München als Tatverdächtiger ermittelt werden. Am Dienstag, 07.10.2025, gegen Nachmittag wurde er durch Polizeibeamte in Wohnortnähe festgenommen. Durch die Staatsanwaltschaft wurde zwischenzeitlich ein Untersuchungshaftbefehl erwirkt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und am darauffolgenden Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl gegen den Beschuldigten in Vollzug setzte.

Die weiteren umfangreichen Ermittlungen u.a. wegen Brandstiftung werden vom Kriminalfachdezernat 4 fortgeführt.