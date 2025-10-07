1632. Festnahmen und polizeilicher Schusswaffengebrauch nach Pkw Diebstahl – Schwabing

Am Montag, 06.10.2025, gegen 20:00 Uhr, parkte ein 58-jähriger Deutscher seinen Pkw BMW in Milbertshofen. Dabei vergas er den Schlüssel im unversperrten Fahrzeug. Infolge dessen gelang es zwei Personen, den BMW zu entwenden. Das Fahrzeug konnte kurz darauf in der Münchner Innenstadt geortet werden. Kurz darauf wurde es durch eine Polizeistreife an der Kreuzung Ludwigstraße / Von-der-Tann-Straße an der roten Ampel festgestellt. Ein Polizeibeamter begab sich zum Fahrzeug. Der Fahrer wendete jedoch und wollte sich der Kontrolle entziehen. Dabei gab der Polizeibeamte zwei Schüsse aus seiner Dienstpistole auf das Fahrzeug ab. Verletzt wurde hierbei niemand.

Daraufhin entfernte sich das Fahrzeug auf der Ludwigstraße stadtauswärts. Ein weiterer Streifenwagen konnte den flüchtenden BMW in der Leopoldstraße feststellen. Auch hier konnte das Fahrzeug nicht gefahrlos gestoppt werden.

An der Einmündung Leopoldstraße / Ohmstraße kollidierte der BMW mit einem Verkehrszeichen. Die Insassen flüchteten zu Fuß. Nach kurzer Verfolgung konnten in der Ohmstraße ein 18-jähriger Deutsch-Tunesier und ein 17-jähriger deutsch-kosovarischer Jugendlicher, beide mit Wohnsitzen in München, festgenommen werden.

Der 17-Jährige war alkoholisiert. Beim 18-Jährigen verlief ein Drogenschnelltest positiv. Da die Fahrereigenschaft nicht feststand und sie keine Angaben machten, wurden bei beiden Blutproben entnommen. Zudem verfügen beide nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide entlassen. Durch die Kollision entstanden am Pkw und Verkehrszeichen Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Gegen die beiden Tatverdächtigen werden nun Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, KFZ-Diebstahl und weiterer diverser Verkehrsstraftaten geführt.

Wie in solchen Fällen üblich wird die Rechtmäßigkeit des polizeilichen Schusswaffengebrauchs gesondert geprüft.

1633. Verkehrsunfall; eine Fußgängerin schwer verletzt – Neuhausen

Am Montag, 06.10.2025, gegen 16:50 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Iraker mit Wohnsitz in München mit seinem Mercedes Pkw die Dachauer Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Leonrodstraße musste er als vorderstes Fahrzeug an der roten Ampel warten. Als diese auf grün umschaltete, fuhr er los.

Zeitgleich wollte eine 29-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München trotz für sie geltendem Rotlicht die Fahrbahn überqueren. Es kam zum Zusammenstoß. Die 29-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht werden.

Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

1634. Raubdelikt – Altstadt

Am Donnerstag, 25.09.2025, gegen 19:30 Uhr, befand sich ein 57-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Freising in der U-Bahnlinie U6 in Fahrtrichtung „Klinikum Großhadern“. Er war zuvor an der Haltestelle „Münchner Freiheit“ zugestiegen.

Als die U-Bahn am Bahnhof „Odeonsplatz“ hielt, wurde der 57-Jährige unvermittelt von hinten durch drei unbekannte männliche Personen attackiert, indem sie ihn gezielt in das Gesicht traten.

Bei der Tat entwendeten die unbekannten Täter den Rucksack des 57-Jährigen mit Mobiltelefon und sonstigen persönlichen Gegenständen.

Noch an der Haltestelle „Odeonsplatz“ flüchteten die drei Täter in unbekannte Richtung.

Der 57-Jährige erlitt durch den Angriff diverse Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der U-Bahnlinie U6 in Fahrtrichtung „Klinikum Großhadern“ zwischen den Haltestellen „Münchner Freiheit“ bis „Odeonsplatz“ (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1635. Festnahme einer Tatverdächtigen aufgrund eines Tötungsdeliktes – Obermenzing

Wie bereits berichtet, wurde am Montag, 07.07.2025 der 62-jährige, alleinlebende Ulrich Zilker tot in seinem Wohnanwesen aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 62-jährige Opfer eines Tötungsdeliktes geworden war.

Er lebte alleine und zurückgezogen in seinem Wohnanwesen in der Keyserlingstraße in Obermenzing.

Die fortlaufenden Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 11 geführt. In diesem Rahmen wurde zwischenzeitlich die Ermittlungsgruppe „EG Keyserling“ eingerichtet. Die Ermittlungen verliefen dabei stets in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft München I.

Die umfangreiche und akribische Ermittlungsarbeit führte nun zur Festnahme einer Tatverdächtigen. Es konnte ermittelt werden, dass die 58-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München von ihm als seine Alleinerbin eingesetzt worden war. Zu ihr bestand keinerlei Verwandtschaftsverhältnis. Der 62-Jährige hatte vielmehr seit etwa 20 Jahren Kontakt zu ihr über ihre Tätigkeit als Domina.

Gegen die 58-Jährige besteht der dringende Tatverdacht, den 62-Jährigen durch massive Einwirkung stumpfer Gewalt gegen den Kopf in dessen Haus getötet zu haben.

Die Staatsanwaltschaft München I beantragte daraufhin einen Haftbefehl wegen Mordes gegen die 58-jährige, der durch das Amtsgericht München erlassen wurde. Die Tatverdächtige konnte daraufhin am Dienstag, 07.10.2025 in den frühen Morgenstunden widerstandslos in ihrer Wohnung festgenommen werden.

Sie wird nun im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die weitere Haftfrage entscheiden wird.