1097. Tötungsdelikt – Obermenzing

Am Montag, 07.07.2025 wurde der 62-jährige, alleinlebende Ulrich Zilker tot in seinem Wohnanwesen aufgefunden.

Die Auffindesituation zeigte, dass dieser sicher bereits vor mehreren Tagen verstorben war.

Die Ermittlungen wurden zunächst vom Kommissariat 12 übernommen. Die am Donnerstag, 10.07.2025 anberaumte Obduktion im Institut für Rechtsmedizin ergab, dass der 62-jährige Bewohner Opfer eines Tötungsdeliktes geworden war. Seitdem laufen die weiteren Ermittlungen des Kommissariats 11 gemeinsam mit der Spurensicherung.

Das Opfer lebte alleine und zurückgezogen in seinem Wohnanwesen in der Keyserlingstraße in Obermenzing. Der 62-Jährige hatte zudem eine Zweitwohnung in der Keferloherstraße in Milbertshofen, in der er sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen regelmäßig aufhielt.

Zeugenaufruf:

Personen, die das Opfer Ulrich Zilker kennen oder mit ihm Kontakt hatten (auch nur flüchtige Bekanntschaften, ggf. bei Einkäufen oder zu anderen Anlässen), werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unter diesem Link sind Fotos zum 62-Jährigen eingestellt; er war regelmäßig mit einem Rucksack und einem Einkaufstrolley zu Fuß unterwegs:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-tote/088102/index.html

1098. Pkw kommt von Fahrbahn ab; zwei Personen verletzt – Moosach

Am Montag, 14.07.2025, gegen 02:50 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw, auf der Baldurstraße. Im Fahrzeug befanden sich zwei weitere Mitfahrer.

Aus bislang unbekannten Gründen geriet der Pkw nach rechts über den Randstein in den Grünstreifen, wodurch mehrere Baumschutzabsperrungen, zwei Bäume und ein Verkehrszeichen von dem Pkw beschädigt wurden.

Bei dem Unfall wurden der 22-jährige Fahrer sowie einer der Mitfahrer (ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München) verletzt. Beide Personen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall wurde vor Ort von der Münchner Verkehrspolizei aufgenommen. Der Pkw wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1099. Radfahrerin wird von Windböe erfasst, eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Montag, 14.07.2025, gegen 09:00 Uhr, befuhr eine 37-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad die Erika-Mann-Straße stadteinwärts.

Aufgrund einer starken Windböe wurde sie nach links auf die Fahrbahn geworfen. Durch den Sturz wurde sie verletzt. Der Unfall wurde von der Münchner Verkehrspolizei aufgenommen. Die 37-Jährige wollte sich zur weiteren medizinischen Abklärung selber in ein Krankenhaus begeben. Die 37-Jährige trug bei dem Unfall einen Fahrradhelm, welcher durch den Sturz schwer beschädigt wurde und somit offensichtlich gravierende Kopfverletzungen verhindert hat.

Das Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1100. Brand eines Getreidefeldes – Bogenhausen

Am Samstag, 12.07.2025, gegen 15:00 Uhr, meldete ein Landwirt mit Wohnsitz in München einen Brand auf einem Feld.

Sofort wurden Feuerwehr und mehrere Polizeistreifen zum Brandort geschickt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Getreidefeld in einer Größe von 50 x 300 Metern in Brand geraten ist. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Im Moosgrund, Lebermoosweg und Apenrader Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1101. Körperverletzungsdelikt – Ottobrunn

Am Montag, 14.07.2025, gegen 16:00 Uhr, teilte eine Lokführer über den Polizeinotruf mit, dass es auf einem parallel neben den Bahngleisen verlaufendem Gehweg der S-Bahnstrecke von Neubiberg nach Ottobrunn, kurz vor dem S-Bahnhof Ottobrunn, zu einem vermeintlichen Raubdelikt gekommen ist. Dabei hat der Lokführer eine männliche Person gesehen, welche an der Tasche eines Mädchens gezogen hat. Das Mädchen hatte deshalb lautstark um Hilfe gerufen.

Umgehend wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte anfangs niemand festgestellt werden. Die Geschädigte, eine 12-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München, begab sich nach dem Vorfall zu einer in der Nähe wohnenden Freundin und verständigte von dort aus, ihre Mutter. Im Anschluss begab sich die Mutter mit der 12-Jährigen zu den Einsatzkräften vor Ort. Dort gab die 12-Jährige an, von einem männlichen Täter mit einem Messer bedroht worden zu sein. Dabei soll der Täter die 12-Jährige nach eigenen Angaben auch einmalig geküsst haben. Bei einer anschließenden Rangelei gelang es der 12-Jährigen, dem Tatverdächtigen das Messer zu entreißen. Dabei verletzte sich die 12-Jährige an der Hand. Anschließend flüchtete der Täter vom Tatort in unbekannte Richtung.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter führte bislang nicht zu dessen Identifizierung.

Die 12-Jährige musste von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Das Messer konnte aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum genauen Ablauf der Tat wurden von der Münchner Kriminalpolizei aufgenommen.

Der Täter kann wir folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, 170 cm, schlank, südländisches Erscheinungsbild, muskulös, sehr kurze schwarze Haare, Akne-Narben im Gesicht, schwarze Brille, dünne Lippen, kurzes dunkles Hemd, hellblaue enge Jeans

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich S-Bahnhof Ottobrunn (Ottobrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.