SCHWANDORF. Ende August fuhr ein Auto in einen Freisitz in der Innenstadt von Schwandorf. 3 Personen wurden dabei verletzt. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat.

Wie bereits berichtet, fuhr am Sonntagabend, 31. August, ein schwarzer VW Golf in den Freisitz eines Schnellimbisses in der Friedrich-Ebert-Straße und erfasste dabei 3 Personen. Diese wurden leicht verletzt. Der Flüchtige wurde im Nachgang gefasst und einem Haftrichter vorgeführt. Gegen den 27-jährigen Beschuldigten erging Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in 3 Fällen, gefährlicher Körperverletzung in 3 Fällen, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr zur Herbeiführung eines Unglücksfalls und vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt und möchte die Hintergründe der Tat aufklären. In den frühen Morgenstunden des 31.08.2025 wurde der 27-Jährige bereits in Regensburg mit dem Mietwagen kontrolliert. Er fiel zuvor aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf. Zudem war er alkoholisiert. Der 27-Jährige musste daraufhin seinen Führerschein abgeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde dem nüchternen Beifahrer ausgehändigt.

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen zum versuchten Totschlag vor dem Schnellimbiss wurden unter anderem durch Zeugenbefragungen Anhaltspunkte bekannt, die auf eine Verhaltensänderung beim Tatverdächtigen hindeuten. Der Tatverdächtige selbst äußert sich bislang nicht zum Vorfall. Zudem gibt es derzeit Hinweise, die darauf schließen lassen, dass die Tat im Vorfeld geplant worden sein könnte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Kriminalpolizei Amberg bittet weiterhin um Mithilfe aus der Bevölkerung: Haben Sie am 31. August gegen 19:20 Uhr im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße etwas gesehen, was mit der Tat in Verbindung stehen könnte oder haben Sie die Tat beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0. Die Polizei hat außerdem ein Portal freigeschaltet, wo mögliche Zeugen Video- oder Bildmaterial hochladen können.

Medien-Upload-Portal: https://medienupload-portal03.polizei.bayern.de/