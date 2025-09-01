SCHWANDORF. Am Sonntagabend fuhr ein Auto in einen Freisitz in der Innenstadt von Schwandorf. 3 Personen wurden dabei verletzt. Der Tatverdächtige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Wie bereits berichtet, fuhr am Sonntagabend, 31. August, ein schwarzer VW Golf in den Freisitz eines Schnellimbisses in der Friedrich-Ebert-Straße und erfasste dabei 3 Personen. Diese wurden leicht verletzt. Der Flüchtige wurde im Nachgang gefasst.

Der 27-jährige Marokkaner wurde am heutigen Montag einem Haftrichter vorgeführt. Gegen den Beschuldigten erging Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in 3 Fällen, gefährlicher Körperverletzung in 3 Fällen, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr zur Herbeiführung eines Unglücksfalls und vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Beschuldigte war am Tatabend mit einem Mietwagen unterwegs, welchen er sich einige Tage zuvor legal von einer regionalen Autovermietung ausgeliehen hatte. Am heutigen Montag haben die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Amberg weitere Personen befragt, um die Hintergründe der Tat aufzuklären.

Die Kriminalpolizei Amberg bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung: Haben Sie am Sonntagabend, 31. August, gegen 19:20 Uhr im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße etwas gesehen, was mit der Tat in Verbindung stehen könnte oder haben Sie die Tat beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0. Die Polizei hat außerdem ein Portal freigeschaltet, wo mögliche Zeugen Video- oder Bildmaterial hochladen können.

Medien-Upload-Portal: https://medienupload-portal03.polizei.bayern.de/