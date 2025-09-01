SCHWANDORF. Am Sonntagabend fuhr ein Auto in einen Freisitz in der Innenstadt von Schwandorf. 3 Personen wurden dabei verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntagabend, 31. August, gegen 19:20 Uhr, ist ein schwarzer VW Golf in den Freisitz eines Schnellimbisses in der Friedrich-Ebert-Straße gefahren. 3 Personen im Alter zwischen 22 und 24 Jahren wurden dabei leicht verletzt.

Der Autofahrer flüchtete zuerst konnte aber im Rahmen der Tatortnahbereichsfahndung gefasst werden. Es handelt sich hierbei um einen 27-jährigen Marokkaner, welcher seit vielen Jahren in Schwandorf lebt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Ersten Erkenntnissen nach gibt es keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und Gegenstand der umfassenden Ermittlungen.

Der 27-Jährige wird im Laufe des Montages einem Haftrichter vorgeführt.

Die Kriminalpolizei Amberg bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung: Haben Sie am Sonntagabend, 31. August, gegen 19:20 Uhr im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße etwas gesehen, was mit der Tat in Verbindung stehen könnte oder haben Sie die Tat beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0. Die Polizei hat außerdem ein Portal freigeschaltet, wo mögliche Zeugen Video- oder Bildmaterial hochladen können.

Medien-Upload-Portal: https://medienupload-portal03.polizei.bayern.de/