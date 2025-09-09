STRAUBING. Am gestrigen Montag (08.09.2025) kam es gegen 12.00 Uhr zum Brand eines Reihenhauskomplexes in der Schlesischen Straße. Insgesamt wurden sieben Personen leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Bei dem Reihenhauskomplex handelt es sich um ein Gebäude mit sechs Parteien bzw. Hausnummern. Ersten Erkenntnissen nach brach der Brand wohl an verbauten Solarpaneelen am Balkon einer der Häuser aus. Das Feuer griff schnell auf den Dachstuhl des Hauses über, wodurch fünf der sechs zusammengebauten Reihenhäuser erheblich beschädigt wurden. Die Löscharbeiten der circa 120 Feuerwehrkräften konnten gegen zwar 15.15 Uhr beendet werden, allerdings dauerten die Nachlösch- und Sicherungsarbeiten bis circa 17.30 Uhr. Bis dahin musste auch die Schlesische Straße im Bereich des Brandortes für den Verkehr gesperrt werden.

Vier der Häuser wurden komplett zerstört und sind derzeit nicht bewohnbar. Ein weiteres Haus wurde zwar beschädigt, die Bewohner konnten aber dorthin zurückkehren. Eine Partei blieb unbeschädigt. Durch die Stadt Straubing wurde noch gestern bei Bedarf eine alternative Unterbringung der betroffenen Bewohner organisiert. Der Schaden am Reihenhauskomplex wird nach vorläufigen Schätzungen auf einen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Drei Personen erlitten lediglich leichte Verletzungen und konnten nach einer Versorgung von Rettungskräften vor Ort wieder entlassen werden. Ebenso wurden vier Einsatzkräfte leicht verletzt.

Die Ermittlungen wurden bereits gestern von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gibt es Hinweise darauf, dass es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt handelt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Veröffentlicht: 09.09.2025, 13.55 Uhr