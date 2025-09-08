STRAUBING. Am 08.09.2025 gegen 12.00 Uhr wurde der Polizeieinsatzzentrale der Brand eines Dachstuhles eines Reihenhauses in der Schlesischen Straße gemeldet.

Bezugsmeldung: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/090593/index.html

Die Löscharbeiten konnten gegen 15.15 Uhr beendet werden. Die circa 120 Feuerwehrkräfte sind aber nach wie vor mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, weshalb die Schlesische Straße an den Kreuzungen zur Ittlinger Straße sowie zur Ostpreußischen Straße weiterhin gesperrt ist. Zu Rauchentwicklungen kommen es nicht mehr.

Der Brand griff auch auf vier benachbarte Parteien des zusammenhängenden Reihenhauses über. Elf vom Brand betroffene Personen konnten evakuiert werden. Bislang drei davon mussten von den anwesenden Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt werden, sie erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Zum jetzigen Stand erlitten auch vier Einsatzkräfte der Feuerwehr leichte Verletzungen.

Derzeit können die Bewohner noch nicht in ihre Häuser zurückkehren. Mitarbeiter der Stadt Straubing sind vor Ort, um ggf. zu unterstützen.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Zur Höhe des Sachschadens und zu einer möglichen Brandursache kann derzeit keine Aussage getroffen werden. Der Einsatz dauert an.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 08.09.2025, 16.00 Uhr