STRAUBING. Gegen 12.00 Uhr geriet in der Schlesischen Straße ein Dachstuhl in Brand. Das Feuer greift aktuell auch auf weitere Gebäude über.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpfen derzeit den Brand in der Schlesischen Straße, der auch auf benachbarte Gebäude übergreift. Ebenso sich Einsatzkräfte der Poilzei Straubing sowie Rettungskräfte vor Ort.

Die Schlesische Straße im Bereich des Brandes ist aktuell gesperrt. Der Einsatz dauert an, es wird nachberichtet.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 08.09.2025, 12.50 Uhr