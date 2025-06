977. Körperverletzungsdelikt – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 22.06.2025, gegen 21:30 Uhr, befand sich eine Polizeistreife im Rahmen eines anderen Einsatzes im Bereich des Nußbaumparks. Hierbei nahmen sie Schreie aus der Richtung des Sendlinger-Tor-Platzes wahr, weshalb sie sich in diese Richtung begaben.

Vor Ort konnten sie einen 42-Jährigen mit Wohnsitz in München feststellen, welcher verletzt auf dem Gehweg lag. Eine tatverdächtige männliche Person entfernte sich rasch von der Örtlichkeit. Da die Polizeibeamten zunächst dem 42-Jährigen Erste Hilfe leisteten, konnte die Verfolgung des Tatverdächtigen nicht aufgenommen werden.

Laut mehreren Zeugen soll der Täter den bereits auf dem Boden liegenden 42-Jährigen mehrfach getreten haben.

Der 42-Jährige wurde hierbei verletzt und zunächst auf die Wache einer Münchner Polizeiinspektion gebracht. Dort wurde er durch den Rettungsdienst ambulant behandelt.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen ergaben keine Hinweise auf den Täter.

Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Tatablauf bedürfen weiterer Ermittlungen.

Das Kommissariat 24 hat die Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, augenscheinlich um die 40 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlank, kurze, schwarzes lichtes Haar mit Geheimratsecken.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Sendlinger-Tor-Platzes, der Pettenkoferstraße und der Sonnenstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

978. Trickdiebstahl; sog. „Flyertrick“ – Schwabing

Am Samstag, 21.06.2025, gegen 22:15 Uhr, befand sich ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München im Außenbereich eines Restaurants in Schwabing. Seine Wertgegenstände hatte er auf dem Tisch abgelegt.

Ein bislang unbekannter Täter ging auf ihn zu und wollte ihm eine Zeitung verkaufen. Dabei hielt er die Zeitung so über dem Tisch, dass er unbemerkt die Wertsachen des 32-Jährigen vom Tisch nehmen konnte. Anschließend ging der unbekannte Täter weiter in Richtung Belgradstraße.

Als der 32-Jährige den Diebstahl bemerkte, verständigte er telefonisch die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine weiteren Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, schlank, schwarze Haare.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kaiserstraße, der Belgradstraße und der Römerstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

979. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw; eine Person verletzt – Steinhausen

Am Montag, 23.06.2025, gegen 10:45 Uhr, befuhr ein 62-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Mercedes Lkw den Mittleren Ring in Richtung Richard-Strauss-Tunnel. Er wollte diesem geradeaus folgen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Seat Pkw über die Einfädelungsspur am Leuchtenbergring in gleicher Fahrtrichtung auf den Mittleren Ring auf. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw kam ins Schleudern, prallte gegen die Mittelleitplanke und kamt quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Durch den Zusammenstoß wurde der 30-Jährige verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 61-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen sowie der Leitplanke entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es für über eine Stunde zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

980. Frau von eigenem Pkw erfasst; eine Person verletzt – Neuhausen

Am Montag, 23.06.2025, gegen 17:05 Uhr, stellte eine 61-Jährige mit Wohnsitz in München einen Mini Pkw vor einer Tiefgarageneinfahrt ab und stieg aus, ohne das Fahrzeug vor dem Wegrollen zu sichern. Der Pkw setzte sich in der Folge in Bewegung und rollte die Tiefgarageneinfahrt nach unten.

Beim Versuch, den Pkw von außen aufzuhalten, wurde sie zwischen diesen und das Geländer der dortigen Fußgängertreppe gedrückt. Sie stürzte und kam am Ende der Tiefgaragenabfahrt zum Liegen. Der Pkw rollte führerlos weiter gegen eine in der Tiefgarage befindliche Wand.

Die 62-Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug sowie in der Tiefgarage entstand jeweils Sachschaden in geschätzter Höhe von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

981. Versuchter Einbruch in Geschäft

In der Zeit von Samstag, 21.06.2025, 14:30 Uhr, bis Sonntag, 22.06.2025, 14:00 Uhr, versuchten ein oder mehrere bisher unbekannte Täter gewaltsam mit einem unbekannten Werkzeug über die Eingangstür in ein Geschäft einzudringen. Da die Türe dem jedoch stand hielt, entfernten sich der oder die bislang unbekannten Täter ohne in das Innere des Geschäftes zu gelangen. An der Tür entstand Sachschaden.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Franziskanerstraße, Schornstraße, Rosenheimer Straße (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

982. Festnahme nach versuchtem Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Am Dienstag, 24.06.2025, gegen 02:35 Uhr, wurden Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf einen am Fahrbahnrad geparkten Pkw aufmerksam, bei dem eine Türe offen stand. Auf dem Rücksitz befand sich eine Person, die offensichtlich versuchte, sich vor den Polizeibeamten zu verstecken.

Die Beamten überprüften daraufhin den Pkw und stellten fest, dass sich eine männliche Person auf dem Rücksitz befand. Auf dem Beifahrersitz konnten zudem mehrere zurechtgelegte Gegenstände aus dem Inneren des Pkw festgestellt werden.

Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich der Tatverdächtige, ein 41-Jähriger mit bulgarischer Staatsangehörigkeit, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, unberechtigt in dem Fahrzeug aufgehalten hatte. Die Beamten nahmen ihn daraufhin vorläufig fest.

Gegen den 41-Jährigen wurde Anzeige wegen versuchten Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug erstattet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im weiteren Verlauf dem Haftrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 54 hat die Ermittlungen übernommen.