788. Pressekonferenz: Mehrere Festnahmen aufgrund internationaler Ermittlungen gegen ein Callcenter in Polen

Im Rahmen des internationalen polizeilichen Informationsaustausches hat die polnische Polizei wichtige Erkenntnisse über ein kriminelles Callcenter in Poznan (Posen, Polen) mitgeteilt. Die Kriminalpolizei Poznan (KWP) stellte fest, dass von diesem Callcenter aus Telefonate nach einem deliktstypischen Muster getätigt wurden, was den Verdacht auf betrügerische Anrufe in Deutschland aufwarf.

Die Ermittlungen auf deutscher Seite wurden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft München I durch das Kommissariat 61 der Münchner Kriminalpolizei übernommen. Im Zuge der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass von diesem Callcenter aus intensiv betrügerische Anrufe nach Deutschland getätigt wurden. Es agierten männliche und weibliche Täter, sog. "Keiler". Dabei wurde stets die Legende eines nahen Angehörigen der Angerufenen verwendet, die oder der angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nur gegen eine jeweils hohe Kaution einer Inhaftierung entgehen könne (sog. "Schockanruf"). Betroffen von den Anrufen waren Personen in Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz. Es handelt sich hierbei um überwiegend Seniorinnen und Senioren. In den einzelnen Fällen wurden jeweils mittlere fünfstellige Euro-Beträge von den Geschädigten gefordert.

In Folge der intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen unter Einbindung der polnischen Polizei kam es nun am Donnerstag, 15.05.2025, gegen 18:00 Uhr, zu einem Polizeieinsatz durch polnische Einsatzkräfte in einem Appartement in Posen. Hierbei konnten zwei männliche und vier weibliche Personen festgenommen werden. Zudem konnten zahlreiche Beweismittel, darunter Mobiltelefone, SIM-Karten, Tablets und Laptops, sichergestellt werden.

Die festgenommenen Personen wurden dem Ermittlungsrichter in Poznan vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

789. Körperverletzungsdelikt – Schwanthaler Höhe

Am Sonntag, 11.05.2025, gegen 00:30 Uhr, verließ ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern mit zwei Begleitern einen gastronomischen Betrieb im Bereich der Schwanthaler Höhe. Da er ortsunkundig war, sprach der 32-Jährige zwei bislang unbekannte Männer aus einer größeren Personengruppe auf offener Straße im Bereich der Schwanthaler Höhe und der Gollierstraße an.

Dabei wurde der 32-Jährige von einem bislang unbekannten Täter angegriffen und im Bereich des Gesichtes verletzt. Anschließend flüchtete der 32-Jährige von der Tatörtlichkeit und begab sich einige Stunden später eigenständig zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Im Nachgang erstattete er auf einer Polizeiinspektion Anzeige.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 185 groß, osteuropäische Erscheinung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schwanthaler Höhe, Gollierstraße und Parkstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

790. Diebstahl eines Pkw – Riemerling

In der Zeit von Dienstag, 20.05.2025, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 21.05.2025, 07:15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen SUV Pkw des Herstellers Lexus, der versperrt in einem Wohngebiet am Fahrbahnrand in Riemerling abgestellt war.

Als der 62-jährige Eigentümer am Mittwoch, 21.05.2025, gegen 07:15 Uhr, den Diebstahl bemerkte, erstattete er Anzeige bei einer Polizeiinspektion. Eine Fahndung nach dem Pkw erbrachte bislang keine Hinweise.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Hohenbrunner Straße und Waldparkstraße (Riemerling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 54, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

791. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl eines Kleinkraftrades – Obergiesing

Am Mittwoch, 21.05.2025, gegen 20:00 Uhr, bemerkten Zeugen, dass mehrere unbekannte Personen versuchten ein Piaggio Kleinkraftrad, das im Innenhof eines mehrstöckigen Wohnanwesens abgestellt war, soeben zu entwenden. Sie verständigten deshalb den Polizeinotruf 110.

Als die Täter von einem Zeugen angesprochen wurden, flüchteten sie. Dabei ließen sie das Fahrzeug an einem Baum liegend zurück. Umgehend verständigte Einsatzkräfte der Münchner Polizei konnten im Rahmen einer Sofortfahndung einen Tatverdächtigen im Bereich einer Grünanlage anhalten und festnehmen. Die weiteren Täter flüchteten unerkannt.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 14-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Der 14-Jährige wurde wegen des Diebstahls eines Kleinkraftrades angezeigt. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und im Nachgang einem Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.