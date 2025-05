Wie bereits berichtet kam es am Mittwoch, den 07.05.2025, gegen 11:55 Uhr, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Arnulfstraße im Bereich der Trambahnhaltestelle Donnersbergerstraße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach mit einem BMW Pkw auf der Arnulfstraße stadteinwärts. Er benutzte hierbei den ersten Fahrstreifen.

Zeitgleich fuhr ein 34-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem Mercedes Kleintransporter auf dem zweiten Fahrstreifen der Arnulfstraße in gleicher Fahrtrichtung neben dem 52-Jährigen.

Kurz nach der Donnersberger Brücke kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge, woraufhin der 52-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen den Fahrgastunterstand der Trambahnhaltestelle Donnerbergerstraße stieß.

Dabei wurden mehrere Personen zum Teil schwer verletzt. Wie bereits berichtet erlag eine 22-Jährige bereits am Dienstag, 13.05.2025, ihren schweren Verletzungen. Am Freitag, 23.05.2025, erlag eine weitere Person, eine 79-Jährige mit Wohnsitz in München, ebenfalls ihren schweren Verletzungen.

Die Münchner Verkehrspolizei führt weiterhin die Ermittlungen.

799. Sturz eines Motorradfahrers; eine Person verletzt – Alte Heide

Am Samstag, 24.05.2025, gegen 00:45 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Suzuki Kraftrad den Isarring in Richtung Effnerplatz.

Aus bislang unbekannten Gründen kam er offensichtlich alleinverschuldet in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Randstein. In der Folge verlor er die Kontrolle über sei Kraftrad und stürzte zu Boden.

Er wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Kraftrad entstand ein leichter Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme musste der Mittlere Ring in nördlicher Richtung für ca. 30 Minuten komplett gesperrt werden. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

800. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; drei Personen verletzt – Milbertshofen

Am Samstag, 24.05.2025, gegen 12:15 Uhr, fuhr eine 24-Jährige mit ihrem 26-jährigen Beifahrer, beide mit Wohnsitz in Österreich, mit einem Citroen Pkw die Domagkstraße in Richtung der Milbertshofener Straße. An der Kreuzung zur Ingolstädter Straße wollte sie diese geradeaus überqueren.

Zeitgleich befuhr ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in München die Ingolstädter Straße in Richtung der Leopoldstraße und wollte seinerseits die Kreuzung zur Domagkstraße geradeaus überqueren.

Die Lichtzeichenanlage zeigte für die Fahrtrichtung der 24-Jährigen Rotlicht an, für den 36-Jährigen galt Grünlicht. Die 24-Jährige fuhr in den Kreuzungsbereich ein, hierbei kam es zum Zusammenstoß der Front des Pkw des 36-Jährigen auf die rechte Front des Pkws der 24-Jährigen. Der Pkw der 24-Jährigen wurde dadurch nach links abgelenkt und kam auf dem Gehweg zum Stehen.

Die 24-Jährige und ihr 26-jähriger Beifahrer sowie der 36-Jährige wurden durch den Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Es entstand zudem leichter Sachschaden an einem geparkten Fahrrad.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Ingolstädter Straße in südliche Fahrtrichtung kurzzeitig komplett gesperrt. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

801. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf in zwei Fällen – Bogenhausen und Englschalking

Fall 1 (Bogenhausen):

Am Freitag, 23.05.2025, gegen 21:30 Uhr, wurde ein über 80-jähriges Ehepaar mit Wohnsitz in München durch einen bislang unbekannten Täter angerufen. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus und gab an, dass der Sohn der über 80-Jährigen einen Unfall verursacht hatte und eine Haft nur durch die Zahlung eines hohen Geldbetrages abgewendet werden könne.

Später am selben Tag erschien ein unbekannter Täter an der Wohnanschrift des Ehepaars und sie übergaben einen fünfstelligen Bargeldbetrag an diesen.

Erst der daraufhin folgende Anruf bei der Tochter deckte den Betrug auf und der Polizeinotruf 110 wurde informiert.

Der Abholer des Bargeldes konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, kräftige Statur; weiße Turnschuhe, dunkler Trainingsanzug.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Cosimastraße, Johanneskirchner Straße, und Fürkhofstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Fall 2 (Englschalking):

Am Freitag, 23.05.2025, gegen 14:00 Uhr, wurde eine über 90-Jährige mit Wohnsitz in München von einem unbekannten Täter angerufen, welcher sich als Polizeibeamter ausgab. Er erzählte der Seniorin, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und jetzt eine Haftstrafe antreten müsse. Zur Abwendung dieser wäre eine Kaution im fünfstelligen Bereich zu zahlen.

Am Abend übergab die Seniorin einen fünfstelligen Geldbetrag an eine unbekannte Täterin, die zur Wohnung der Seniorin kam.

Als die über 90-Jährige wenige Stunden später feststellte, dass es sich hierbei um eine Betrugsmasche handelte, verständigte sie den Polizeinotruf 110.

Die Abholerin des Bargeldes konnte wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, ca. 30 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, sprach Hochdeutsch ohne Akzent; langer beiger Mantel.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hermannstraße, Knappertsbuschstraße und Bruno-Walter-Ring Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen werden durch das Kommissariat 61 geführt.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

• Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

• Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

• Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

802. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 72-Jährigen – Solln

Wie bereits berichtet, verließ am Freitag, 23.05.2025, ein 72-jähriger Mann gegen 07:30 Uhr seine Wohnung in Solln. Als er nicht zurückkehrte, wurde er bei der Polizei als vermisst gemeldet. Der Vermisste leidet an Demenz und ist nicht orientiert.

Von der Polizei wurden daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt.

Der Vermisste wurde zwischenzeitlich durch Passanten wohlbehalten angetroffen. Die Polizei wurde informiert. Anschließend wurde der 72-Jährige zu seiner Wohnung gebracht und dort den Angehörigen übergeben.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher gelöscht.