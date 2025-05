707. Versuchtes Tötungsdelikt; ein Tatverdächtiger festgenommen – Neuhausen

-siehe Medieninformation vom 02.05.2025, Nr. 678

Wie bereits berichtet, wurden am Donnerstag, 01.05.2025, gegen 07:50 Uhr, zwei Frauen in einem Mehrfamilienhaus von einem damals unbekannten Täter überfallen und schwer verletzt. Nach der Tat verließ der Täter das Wohnhaus in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der intensiv geführten Ermittlungen und Spurenauswertungen durch das Kommissariat 11 ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 35-Jährigen mit Wohnsitz in München. Über die Staatsanwaltschaft München I wurde am Montag 05.05.2025 ein Haftbefehl gegen ihn wegen versuchten Mordes in zwei Fällen beantragt, der vom Ermittlungsrichter auch am Montag erlassen wurde.

Der 35-Jährige wurde am Dienstag, 06.05.2025, morgens von Kräften der Münchner Zielfahndung zu Hause widerstandslos verhaftet. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die beiden schwer verletzten Frauen befinden sich weiterhin in stationärer Behandlung im Krankenhaus, Lebensgefahr besteht aktuell nicht.

Die Ermittlungen, insbesondere auch zur Tatmotivation, werden weiter vom Kommissariat 11 geführt.

708. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt – Neuhausen

Am Dienstag, 06.05.2025, gegen 20:40 Uhr, fuhr ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem BMW Pkw auf der Leonrodstraße in Richtung Artilleriestraße. Kurz nach der Einmündung zur Artilleriestraße blieb der 25-Jährige am rechten Fahrbahnrand stehen, um einen Bekannten einsteigen zu lassen. Da er bereits an diesem vorbeigefahren war, setzte er seinen Pkw zurück. In dem Moment wollte ein 65-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fußgänger die Leonrodstraße überqueren. Dies tat er hinter dem Fahrzeug.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger. Der 65-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 25-Jährige blieb unverletzt.

Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

709. Einbruch in Kiosk – Lehel

Am Dienstag, 06.05.2025, zwischen 00:30 Uhr bis 21:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk im Lehel.

Dort wurden im Bereich des hinteren Verkaufstresens Tabakwaren und Bargeld in Höhe von einem mittleren fünfstelligen Betrag entwendet.

Im Anschluss an die Tat entfernten sich der oder die Täter aus dem Kiosk.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Sternstraße, Liebigstraße und Robert-Koch-Straße (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

710. Politisch motivierte Sachbeschädigung – Sendling

Am Montag, 05.05.2025, gegen 02:45 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei über den Notruf 110 mit, dass soeben drei bislang unbekannte Täter ein Gebäude der Deutschen Bahn in Sendling mit Farbe besprüht haben. Es wurde umgehend eine Polizeistreife zum Einsatzort geschickt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine weiteren Hinweise auf die unbekannten Täter. An dem Gebäude konnten mehrere Schriftzüge mit polizeifeindlichem Inhalt festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Thalkirchner Straße und Tumblingerstraße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

711. Größerer Polizeieinsatz – Ismaning

Am Dienstag, 06.05.2025, gegen 10:50 Uhr, wurde die Münchner Polizei über den Notruf 110 zu einem Randalierer in einer Firma im Landkreis München gerufen.

Ein ehemaliger, bereits gekündigter 23-jähriger Mitarbeiter der Firma, der in München wohnhaft ist, betrat zur Tatzeit widerrechtlich das Firmengelände und das Bürogebäude. Als er von Mitarbeitern aufgefordert wurde, dieses zu verlassen, begann er wahllos auf Einrichtungs- und Bürogegenstände einzuschlagen.

Die Mitarbeiter der Firma konnten den Randalierer zwischenzeitlich festhalten. Der riss sich jedoch los und versuchte mit einem Werkzeug auf einen 29-jährigen Mitarbeiter mit Wohnsitz in München einzustechen. Dabei wurde der 29-Jährige leicht verletzt.

Die eingetroffenen Einsatzkräfte konnten ihn schließlich widerstandslos festnehmen. Bei der Verbringung zum Streifenfahrzeug wurde es abermals aggressiv und bedrohte die Beamten mit dem Tode.

Der 23-jährige Randalierer wurde wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung angezeigt.

Das Kommissariat 26 hat die Ermittlungen übernommen.

712. Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten – Neuhausen

Am Mittwoch, 07.05.2025, gegen 11:55 Uhr, fuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach mit einem PKW BMW auf der Arnulfstraße stadteinwärts. Mit im Fahrzeug befand sich eine 53-Jährige, ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach.

Auf Höhe der Trambahn-Haltestelle Donnersbergerstraße kam der 52-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dortigen Wartehäuschen. Im Bereich der Haltestelle befanden sich mehrere Personen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden bei dem Unfall sieben Personen verletzt (Verletzungen mit unterschiedlichen Schweregraden), hierunter auch die 53-Jährige Beifahrerin. Die verletzten Personen wurden mit dem Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 52-Jährige Fahrer blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallörtlichkeit zu temporären Verkehrssperren und damit einhergehenden Verkehrsbehinderungen.

Die Verkehrssperren wurden zwischenzeitlich schrittweise aufgehoben.

Im Rahmen der Unfallaufnahme war ein Gutachter vor Ort.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.