744. Zusammenstoß zwischen Krad und Pkw; eine Person verstorben – Schäftlarn

Am Dienstag, 13.05.2025, gegen 19:30 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit einem BMW Pkw auf der Staatsstraße 2071 von Schäftlarn kommend in Richtung Neufahrn. An der Auffahrt zur Bundesautobahn 95 in Richtung München wollte er nach links auf diese abbiegen.

Zeitgleich fuhr eine 49-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem KTM Kraftrad auf der Staatsstraße 2071 in entgegengesetzter Richtung.

Als der 19-Jährige abbog kam es zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kraftrad.

Durch einen qualifizierten Ersthelfer wurden sofort Reanimationsmaßnahmen bei der 49-Jährigen durchgeführt, welche durch verständigte Rettungskräfte fortgeführt wurden. Es war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Trotz der sofortigen Ersten Hilfe erlag die 49-Jährige noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der 19-Jährige blieb unverletzt, musste aber von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.

Durch den Verkehrsunfall wurden der Pkw sowie das Kraftrad erheblich beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Autobahnabfahrt in Richtung München für vier Stunden komplett gesperrt werden. Die Staatsstraße 2071 war für drei Stunden nur auf einem Fahrstreifen befahrbar. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

745. Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten; eine Person verstorben – Neuhausen

-siehe Medieninformation vom 07.05.2025, Nr. 712

Wie bereits berichtet, kam es am Mittwoch, 07.05.2025, gegen 11:55 Uhr, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Arnulfstraße im Bereich der Trambahnhaltestelle Donnersbergerstraße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach mit einem BMW Pkw auf der Arnulfstraße stadteinwärts. Er benutzte hierbei den ersten Fahrstreifen.

Zeitgleich fuhr ein 34-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem Mercedes Kleintransporter auf dem zweiten Fahrstreifen der Arnulfstraße in gleicher Fahrtrichtung neben dem 52-Jährigen.

Kurz nach der Donnersbergerbrücke kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge, woraufhin der 52-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen den Fahrgastunterstand der Trambahnhaltestelle Donnersbergerstraße stieß.

Dabei wurden mehrere Personen zum Teil schwer verletzt. Eine 22-Jährige mit Wohnsitz in München erlag am Dienstag, 13.05.2025 ihren schweren Verletzungen.

Die Münchner Verkehrspolizei führt weiterhin die Ermittlungen.

746. Mögliches Körperverletzungsdelikt – Ludwigsvorstadt

Am Samstag, 10.05.2025, gegen 23:30 Uhr, wurden Besucher des Frühlingsfestes auf der Theresienwiese auf eine verletzte, bewusstlos am Boden liegende Person aufmerksam. Die Zeugen verständigten daraufhin Polizeibeamte, die sich in der Nähe befanden. Die verletzte Person, ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München, wurde im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden bei dem 27-Jährigen mehrere Verletzungen im Kopfbereich festgestellt.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass Zeugen beobachten konnten, wie sich eine Personengruppe zügig von dem 27-Jährigen entfernt hatten. Wie es zu den Verletzungen des 27-Jährigen kam, insbesondere ob hier strafrechtlich relevantes Verhalten zu Grunde liegt, ist Gegenstand eines laufenden Ermittlungsverfahrens.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Ausgang Theresienwiese zum Bavariaring (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

747. Alleinunfall eines Radfahrers; eine Person verstorben – Neuhausen

Am Montag, 12.05.2025, gegen 09:00 Uhr, fuhr ein 59-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Hedwigstraße in Richtung Nymphenburger Straße. Kurz vor der Einmündung in diese, erlitt er eine internistische Erkrankung, verlor das Bewusstsein und kollidierte in Folge dessen mit einem dort ordnungsgemäß geparkten Pkw.

Der bewusstlos am Boden liegende 59-Jährige wurde zunächst von Ersthelfern reanimiert und anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er später am selben Tag.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

748. Festnahme nach unklarer Bedrohungssituation in Wohnung – Neuperlach

Am Dienstag, 13.05.2025, gegen 10:30 Uhr, verständigte eine 71-Jährige mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110. Sie teilte mit, dass sie soeben von einem 45-jährigen Mitbewohner geschlagen und mit einem Messer bedroht wurde.

Sofort wurden mehrere Streifen der Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnte die 71-Jährige die Wohnung verlassen. Der 45-Jährige hatte sich zwischenzeitlich in ein Zimmer der Wohnung zurückgezogen. Er kam jedoch kurze Zeit später unbewaffnet und freiwillig aus dem Zimmer heraus und konnte durch die Polizeibeamten widerstandslos festgenommen werden.

Die 71-Jährige wurde nicht verletzt.

Gegen den 45-Jährigen wurde Anzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung erstattet.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

749. Pkw kollidiert mit mehreren Fahrzeugen; drei Personen verletzt – Ismaning

Am Dienstag, 13.05.2025, gegen 18:00 Uhr, fuhr ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Bundesstraße 471 von Ismaning kommend in Richtung Aschheim. Kurz vor dem Mittlere-Isar-Kanal geriet er aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte zunächst seitlich mit einem 57-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Freising, der mit einem BMW Pkw in entgegengesetzter Fahrtrichtung fuhr. Im weiteren Verlauf kollidierte der 32-Jährige zudem frontal mit dem Pkw Audi eines 34-Jährigen mit Wohnsitz in Landshut, der hinter dem Pkw des 57-Jährigen fuhr. Der Pkw des 34-Jährigen wurde durch die Kollision in die Leitplanke geschoben.

Hinter dem 34-Jährigen fuhr eine 51-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Erding mit einem BMW Pkw. Dieser wurde durch umhergeschleuderte Fahrzeugteile aus den vorausgegangenen Kollisionen beschädigt.

Durch den Unfall wurde der 32-Jährige verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 57-Jährige und der 34-Jährige wurden ebenfalls verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die 51-Jährige blieb unverletzt.

Alle beteiligten Fahrzeuge wurden teilweise schwer beschädigt. Auch an der Leitplanke entstand Sachschaden. Es entstand ein Gesamtschaden in sechsstelliger Höhe.

Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 471 war für ca. drei Stunden komplett gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

750. Politisch motivierte Sachbeschädigung – Lehel

Am Montag, 12.05.2025, gegen 02:20 Uhr, stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) während einer Streifenfahrt fest, dass eine Hausfassade im Lehel großflächig mit mehreren politisch motivierten Schriftzügen in roter Farbe besprüht worden war.

Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine weiteren Hinweise auf den oder die unbekannten Täter.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Robert-Koch-Straße, Sternstraße und Gewürzmühlstraße (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

751. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruchserie in Gewerbebetriebe – Stadtgebiet München

In der Zeit von Donnerstag, 06.02.2025, 18:30 Uhr, bis Freitag, 09.05.2025, gegen 09:30 Uhr, kam es zu insgesamt sieben Einbrüchen in diversen Gewerbebetrieben im Stadtgebiet München.

Dabei verschaffte sich ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München gewaltsam Zutritt zu den Gewerbeobjekten und entwendete Gelbörsen, Bargeld, Schlüssel und Postwertzeichen.

Nach den Taten flüchtete der Tatverdächtige unerkannt von den Tatorten. An diesen wurden jeweils umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Im Zuge weiterer Ermittlungen durch das Kommissariat 52 konnte zwischenzeitlich ein Tatverdächtiger ermittelt und am Dienstag, 13.05.2025, gegen 10:30 Uhr, festgenommen werden. Er wird im Verlauf des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die weitere Haftfrage entscheidet.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52.