667. Pkw versucht sich Verkehrskontrolle zu entziehen – Unterhaching

Am Dienstag, 29.04.2025, gegen 01:30 Uhr, wollte eine Streife der Münchner Polizei im Bereich der Von-Stauffenberg-Straße einen BMW Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Hierfür wurden der Anhaltesignalgeber sowie das Blaulicht und das Martinshorn eingeschalten.

Der Fahrer des BMW Pkw versuchte sich der Verkehrskontrolle zu entziehen, indem er die Anhaltesignale missachtete und durch mehrere Straßen flüchtete. Dabei kollidierte der Pkw unter anderem mit auf einem Gehweg stehenden Mülltonnen. Anschließend fuhr er weiter über einen anderen Gehweg an einer Baustelle vorbei, wodurch der BMW Pkw an der rechten Seite beschädigt wurde.

Letztlich blieb er auf dem Parkplatz am Sportpark stehen und stellte sich widerstandslos den Polizeibeamten.

Bei ihm handelt es sich um einen 19-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Insgesamt kam es zu einem Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zu einer Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern kam es nicht.

Der 19-Jährige wurde wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Wie der 19-Jährige in den Besitz des Fahrzeuges kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen der Münchner Verkehrspolizei.

668. Verkehrsunfall mit zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Garching

Am Dienstag, 29.04.2025, gegen 08:30 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Landshut mit einem Ford Pkw auf der Staatsstraße 2350 in Richtung Garching. An der Einmündung zur Lichtenbergstraße wollte er nach links in diese abbiegen.

Zeitgleich fuhr eine 32-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Lexus Pkw auf der Staatsstraße 2050 in entgegengesetzter Richtung. Sie wollte an der Einmündung zur Lichtenbergstraße weiter geradeaus fahren.

Als die Ampel an der oben genannten Einmündung für beide Grünlicht zeigte, fuhren sie in den Kreuzungsbereich ein, wo es zu einem Zusammenstoß kam.

Der 21-Jährige und die 32-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Einmündung der Staatsstraße 2350 zur Lichtenbergstraße für ca. drei Stunden gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

669. Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen; eine Person verletzt – Trudering

Am Dienstag, 29.04.2025, gegen 11:00 Uhr, fuhr ein 73-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Land Rover Pkw auf der Straße Am Mitterfeld in Richtung Riem.

Er beschleunigte aus bislang unbekannten Gründen und fuhr auf einen Fiat Pkw auf, mit dem eine 76-Jährige mit Wohnsitz in München vor ihm fuhr. Der Pkw wurde in einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahn geparkten VW Pkw geschoben.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Pkw auf einen vor ihm geparkten Pkw, welcher wiederum auf einen davor geparkten Pkw geschoben wurde (alle der Marke VW).

Der 73-Jährige fuhr nach dem Unfall weiter und danach auf einen vor ihm fahrenden VW Pkw auf, mit dem ein 76-Jähriger mit Wohnsitz in München, unterwegs war.

Die Ursache des Unfalls ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ein technischer Defekt kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Die 76-Jährige im Fiat Pkw wurde durch den Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 73-Jährige blieb unverletzt.

An den sechs beteiligten Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Fahrbahn musste zeitweise gesperrt werden. Es kam hierbei zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 73-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Köperverletzung angezeigt.