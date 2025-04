629. Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem versuchtem Tötungsdelikt – Bogenhausen

Am Mittwoch, 23.04.2025, gegen 20:00 Uhr, kehrte ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München in seine Wohnung zurück. Diese teilt er mit einem 39-jährigen Mitbewohner.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand griff der 39-jährige Mitbewohner den 35-Jährigen unvermittelt an, nachdem dieser die Wohnung betreten hatte. Hierbei ging er mit einem spitzen Gegenstand auf den 35-Jährigen los.

Der 35-Jährige wurde hierbei im Bereich des Oberkörpers verletzt. Im weiteren Verlauf konnte sich der 35-Jährige der Situation entziehen und in eine benachbarte Wohnung flüchten. Durch den Nachbarn wurde anschließend die Polizei verständigt.

Es wurde eine Vielzahl von Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Der 39-jährige Tatverdächtige konnte noch vor Ort in der gemeinsamen Wohnung durch die Polizeibeamten festgenommen werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand.

Der 35-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Gegen den 39-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Er wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen wurden noch vor Ort durch das Kommissariat 11 übernommen. An der Tatörtlichkeit wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

630. Surfunfall; eine Person zwischenzeitlich verstorben – Lehel

- siehe Medieninformation vom 17.04.2025, Nr. 598

Wie bereits berichtet verunglückte am Mittwoch, 16.04.2025, gegen 23:30 Uhr, eine 33-Jährige mit Wohnsitz in München im Bereich des Eisbachs beim Surfen.

Die 33-Jährige wurde anschließend in ein Münchner Krankenhaus gebracht, wo sie am Mittwoch, 23.04.2025, gegen 21:40 Uhr, verstarb.

631. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 15.04.2025, konnten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums München gegen 12:40 Uhr im Bereich der Paul-Heyse-Straße beobachten, wie ein 57-Jähriger mit albanischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland augenscheinlich Betäubungsmittel an einen 39- und einen 25-Jährigen (beide mit Wohnsitz in München) übergab.

Der 39- und der 25-Jährige wurden im Nachgang kontrolliert und es konnten tatsächlich geringe Mengen Betäubungsmittel bei ihnen aufgefunden werden, woraufhin der 57-Jährige festgenommen wurde. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 57-Jährigen wurde eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und zudem Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Betäubungsmittel sowie das Bargeld wurden beschlagnahmt.

Der 57-Jährige wurde wegen des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge angezeigt. Er wurde einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

Der 39- und 25-Jährige wurden ebenso wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt und nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 83 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

632. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen – Haidhausen

Am Donnerstag, 24.04.2025, befanden sich zivile Polizeibeamte auf Streifenfahrt im Bereich der Rosenheimer Straße, als sie gegen 02:00 Uhr verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten mussten. Als der Beifahrer nach rechts aus dem Fenster sah, stand eine männliche Person in unmittelbarer Nähe des Dienstfahrzeuges, die Blickkontakt zu den Polizeibeamten aufnahm und dabei sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Die beiden Polizeibeamten stiegen daraufhin aus dem Fahrzeug aus und nahmen den Tatverdächtigen, einen 60-Jährigen mit Wohnsitz in München, vorläufig fest. Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15.

633. Sachbeschädigung durch politisch motivierte Schmierschrift – Bogenhausen

Im Zeitraum von Mittwoch, 16.04.2025, 11:00 Uhr, bis Donnerstag, 17.04.2025, 10:00 Uhr, brachten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter großflächig mit blauer Farbe einen Schriftzug am Fuße einer Statue der Luitpoldbrücke an.

Die Schmierschriften stehen im inhaltlichen Kontext mit den Vorkommnissen in Nahost.

Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag beziffert.

Das Kommissariat 45 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Luitpoldbrücke Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

634. Raubdelikt; Festnahme eines Tatverdächtigen – Hadern

Am Mittwoch, 23.04.2025, gegen 22:00 Uhr, betrat ein 26-Jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland einen Kiosk in Hadern. Dort fragte er den anwesenden 23-jährigen Mitarbeiter mit Wohnsitz in München zunächst, ob sich Bargeld in der Kasse befinden würde.

Als der 23-Jährige dies verneinte ging der 26-Jährige selbst hinter den Tresen und schubste den Verkäufer zur Seite.

Unter Androhung von körperlicher Gewalt, forderte der 26-Jährige, dass die Kasse geöffnet wird. Als der 23-Jährige dies nicht tat, ging der 26-Jährige selbst an die Kasse und öffnete diese. Er entnahm Bargeld im hohen dreistelligen Bereich und mehrere Zigarettenschachteln aus dem Verkaufsraum. Daraufhin verließ der 26-Jährige den Kiosk.

Anschließend verständigte der 23-Jährige über eine weitere Mitarbeiterin den Notruf der Polizei. Im Rahmen der eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte der 26-jährige Tatverdächtige durch zivile Einsatzkräfte der Münchner Polizei im Bereich Pasing angetroffen und festgenommen werden. Die gesamte Tatbeute wurde aufgefunden und sichergestellt.

Der 23-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-jährige Tatverdächtige der Haftanstalt der Polizeipräsidiums München überstellt, wo er im Lauf des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt wird, um die Haftfrage zu prüfen.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

635. Diebstahl eines Pkw; Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Hadern/Isarvorstadt

- siehe Medieninformation vom 22.04.2025, Nr. 618

Wie bereits berichtet drangen am Samstag, 20.04.2025, ein oder mehrere zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter in die Wohnung eines 52-Jährigen in Hadern ein und entwendeten den Fahrzeugschlüssel eines Pkw, VW. Mit diesem entwendeten die Täter das Fahrzeug

Am Mittwoch, 23.04.2025, gegen 14:00 Uhr, wurde über den Polizeinotruf 110 ein Fahrzeug gemeldet, welches durch eine männliche und eine weibliche Person mitten auf der Fahrbahn in der Isarvorstadt unversperrt abgestellt worden war. Nachdem die beiden Personen das Fahrzeug mit einem Lappen gereinigt hatten, entfernten sie sich zu Fuß von der Abstellörtlichkeit.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Fahrzeug um den entwendeten VW Pkw des 52-Jährigen handelt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten ein 39-Jähriger und eine 37-Jährige, beide mit Wohnsitz in München, angetroffen und festgenommen werden. Durch die Staatsanwaltschaft München wurde die Durchsuchung der gemeinsamen Wohnung der Tatverdächtigen angeordnet. Hierbei konnte Tatbeute, welche aus dem vorherigen Einbruch in die Wohnung des 52-Jährigen stammte, aufgefunden und sichergestellt werden.

Der VW Pkw wurde abgeschleppt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 54 führt die weiteren Ermittlungen.