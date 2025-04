594. Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Lkw; eine Person verletzt – Grünwald

Am Mittwoch, 16.04.2025, gegen 13:30 Uhr, fuhr ein 66-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad auf der Staatsstraße 2072 von Straßlach in Richtung Grünwald.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 47-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes-Benz Lkw ebenfalls auf der Staatsstraße 2072 in gleicher Richtung.

Auf Höhe der Straße Oberdill wechselte der 66-Jährige mit seinem Fahrrad vom Radweg auf die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem von hinten heranfahrenden Lkw und dem Radfahrer, wodurch der 66-Jährige zu Sturz kam.

Der 66-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 66-Jährige trug einen Fahrradhelm.

Das Fahrrad und der Lkw wurden leicht beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe eines dreistelligen Betrages.

Für die Unfallaufnahme wurde ein Fahrstreifen der Staatsstraße 2072 für ca. eine Stunde gesperrt. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

595. Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Grünwald

Am Mittwoch, 16.04.2025, gegen 19:50 Uhr, fuhr ein 39-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad/Pedelec auf dem Radweg der Südlichen Münchner Straße in Richtung München.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 65-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem BMW Pkw ebenfalls auf der Südlichen Münchner Straße in selbige Richtung.

Auf Höhe des Anwesens Südliche Münchner Straße 24a wollte der 65-Jährige nach rechts in eine dortige Tankstelle abbiegen. Beim Rechtsabbiegen kam es auf dem Radweg zum Zusammenstoß zwischen dem 65-jährigen Pkw-Fahrer und dem 39-jährigen Fahrradfahrer.

Der 39-Jährige kam daraufhin zu Sturz und wurde schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 39-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

596. Zwei Fälle von Trickdiebstählen durch falsche Pflegerin – Laim

Am Mittwoch, 16.04.2025, gegen 15:00 Uhr, klingelte bei einem 57-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher pflegebedürftig ist, eine bislang unbekannte Frau, welche sich als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes ausgab. Der 57-Jährige ließ die Frau daraufhin in seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.

Dort verwickelte sie ihn in ein längeres Gespräch und durchsuchte dabei alle Schubladen im Wohnraum. Hierbei entwendete sie ein Mobiltelefon sowie mehrere Schmuckstücke des 57-Jährigen.

Nachdem sich die Täterin entfernt hatte, bemerkte der 57-Jährige den Diebstahl und verständigte eine Angehörige über den Vorfall. Diese verständigte die Polizei.

Bei einer Befragung anderer Anwohner des Anwesens durch die Polizei stellte sich heraus, dass ein zweiter Bewohner des Anwesens, ein 80-Jähriger mit Wohnsitz in München, durch die unbekannte Frau ebenfalls bestohlen wurde. Auch in diesem Fall gab sie sich als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes aus und entwendete Bargeld aus einer Schublade.

Das Kommissariat 55 hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.

Die Täterin wird in beiden Fällen wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 55 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, lange blonde Haare, hellbraunes Gesicht; trug ein Kleid mit mehreren Streifen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Zschokkestraße, Kiem-Pauli-Weg und Burgkmairstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

597. Gefährliche Körperverletzung; Festnahme eines Tatverdächtigen – Au

Am Mittwoch, 16.04.2025, gegen 23:00 Uhr, befand sich eine vierköpfige Gruppe an der Isar in der Au. Zum Einsatz kam hierbei auch eine größere Musikbox.

Ein 59-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland störte sich an der Musikbox, nahm diese und warf diese in Richtung Isar. Im Rahmen der folgenden vorerst verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 59-Jährigen und dem 26-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München (Besitzer der Musikbox), schlug der 59-Jährige dem 26-Jährigen eine Bierflasche auf den Kopf, die dadurch zerbrach.

Anwesende Zeugen verständigten daraufhin den Notruf. Der 26-Jährige erlitt hierdurch eine Kopfplatzwunde und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 59-Jährige konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort festgenommen werden. Er wurde im Anschluss in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo er dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt wird.

Der 59-Jährige wurde wegen der gefährlichen Körperverletzung und der Sachbeschädigung angezeigt.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

598. Surfunfall; eine Person schwer verletzt – Lehel

Am Mittwoch,16.04.2025, gegen 23:30 Uhr, befand sich eine 33-Jährige mit Wohnsitz in München im Bereich des Eisbaches in der Nähe der Brücke zur Prinzregentenstraße, um dort zu surfen.

Als sich die 33-Jährige mittig des Eisbaches im Bereich der großen Wellen befand, geriet sie in eine Notlage und wurde durch die starke Strömung unter Wasser gedrückt.

Zeugen, die die Situation beobachten konnten, alarmierten umgehend den Notruf. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr wurden unverzüglich zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Es gelang der Feuerwehr schließlich die 33-Jährige zu bergen und ans Ufer zu bringen. Dort wurde sogleich mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. Die 33-Jährige wurde im weiteren Verlauf vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Stand wurde sie durch den Vorfall schwer verletzt.

Das Kriseninterventionsteam war zur Betreuung der Zeugen vor Ort. Für den Einsatz, insbesondere für die Rettungsmaßnahmen musste die Prinzregentenstraße zwischen Brudermühl- und Oettingenstraße gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

599. Körperverletzungsdelikt; eine Person verletzt – Thalkirchen

Am Mittwoch, 16.04.2025, gegen 14:55 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem U-Bahnfahrer sowie einem bislang unbekannten Täter.

Der U-Bahnfahrer fuhr mit der Linie U6 Richtung Garching und hielt an der U-Bahnstation „Thalkirchen“, wo mehrere Personen ein- und ausstiegen. Für die Weiterfahrt schloss der U-Bahnfahrer die Türen und bemerkte dabei, dass ein Mann die vorderste Tür mit der Hand blockierte, so dass noch mehrere Personen einsteigen konnten und verhinderte somit die Weiterfahrt.

Trotz mehrmaliger Aufforderung durch den U-Bahnfahrer blockierte der Mann immer noch die Tür, so dass der U-Bahnfahrer aus einem Führerstand kam und diesen ansprach. Es entstand eine körperliche Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Mann den U-Bahnfahrer schubste. Dieser stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt vom Tatort.

Mehrere Fahrgäste verständigten daraufhin die Polizei über den Notruf 110 und es wurden mehrere Einsatzkräfte zum Tatort geschickt. Eine sofort eingeleitete Fahndung ergab bislang keine weiteren Hinweise auf den Täter.

Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Es kam zu Behinderungen des U-Bahnverkehrs.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

600. Mehrere Fälle von Diebstahl von Krafträdern – Neuried und Sendling

Fall 1:

In der Zeit von Montag, 14.04.2025, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 15.04.2025, 08:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl von mehreren Motorrädern der Marken KTM und Husqvarna im Innenhof eines gewerblichen Betriebs in der Josef-Doll-Straße in Neuried.

Nach den ersten Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass mehrere Täter auf bislang unbekannte Art und Weise vier hochwertige Krafträder entwendet hatten. Nach der Tat flüchteten die Täter vom Tatort.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Fall 2:

Zudem kam es am Dienstag, 15.04.2025, zwischen 08:15 Uhr und 14:30 Uhr, zu einem weiteren Diebstahl eines Motorrades der Marke BMW aus einer Tiefgarage in der Leipartstraße in Sendling.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Das Kommissariat 54 hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in der Zeit von Montag, 14.04.2025, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 15.04.2025, 08:00 Uhr, im Bereich der Josef-Doll-Straße, Gautinger Straße und Kiefernstraße (Neuried) sowie am Dienstag, 15.04.2025 von 08:15 Uhr – 14:30 Uhr, in der Leipartstraße, Schöttlstraße und Fallstraße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 54, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.