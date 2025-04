615. Versuchtes Tötungsdelikt – Ludwigvorstadt

Am Samstag, 19.04.2025, gegen 20:15 Uhr, hielt sich ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich der Schillerstraße auf. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde der 26-Jährige unvermittelt durch drei bislang unbekannte Täter angesprochen und zur Herausgabe seines Mobiltelefons aufgefordert. Hierbei hielten sie ihm ein Messer vor und versuchten ihm das Mobiltelefon aus der Hand zur reißen. Dies konnte der 26-Jährige jedoch verhindern und die Flucht ergreifen.

Die Tätergruppe verfolgte den 26-Jährigen jedoch. Hierbei wurde dieser mehrfach aus der Gruppe heraus angegriffen und verletzt. Kurz darauf kamen zwei weitere unbekannten Tätern hinzu und hielten den 26-Jährigen auf dessen Flucht auf. Er wurde in der Folge erneut körperlich angegriffen. Die Details zum genauen Tatablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Passanten wurden auf das Geschehen aufmerksam und forderten die Täter zum Einhalt auf. Im weiteren Verlauf wurde der Polizeinotruf 110 verständigt. Die bislang unbekannten Täter ergriffen daraufhin die Flucht.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zu ihrer Ergreifung.

Der 26-Jährige erlitt mehrere Stichwunden im Bereich des Oberkörpers und der Beine. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Zwischenzeitlich hat der 26-Jährige das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Ihm wurde im Verlauf der Tat ein geringerer Bargeldbetrag entwendet.

Noch in der Nacht wurden die Ermittlungen durch das Kommissariat 11 übernommen. An der Tatörtlichkeit wurden insbesondere umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schillerstraße, Zweigstraße, Adolf-Kolpingstraße Straße, Schlosserstraße (südliches Bahnhofsviertel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

616. Brand von zwei Baumaschinen – Obersendling/Thalkirchen

Am Dienstag, 22.04.2025, gegen 03:00 Uhr, meldete eine Passantin über den Notruf 110 einen Brand auf einer Baustelle in der Wolfratshauser Straße.

Mehrere Streifen der Münchner Polizei und Feuerwehr rückten zum Einsatzort aus. Vor Ort konnten zwei brennende Bagger festgestellt werden. Die Fahrzeuge wurden von der Feuerwehr gelöscht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren sechsstelligen Betrages.

Personen kamen nicht zu Schaden.

Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, wurden vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und die Fahndung im Umfeld aufgenommen.

Diese führte nicht zur Feststellung verdächtiger Personen. Bei der Fahndung wurde auch eine Drohne der Polizei eingesetzt.

Die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache werden von der Münchner Kriminalpolizei geführt und dauern an.

617. Gefährliche Körperverletzung; Festnahme eines Tatverdächtigen – Bogenhausen

Am Dienstag, 22.04.2025, gegen 00:15 Uhr, befand sich ein 56-Jähriger mit Wohnsitz in München in einer Gaststätte auf einer Feier mit mehreren Personen. Als er an einem 38-Jährigen mit Wohnsitz in München vorbei ging, kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einer verbalen Auseinandersetzung und der 38-Jähriger schlug dem 56-Jährigen mehrmals mit einem Bierglas in das Gesicht. Ein anwesender Gast verständigte daraufhin den Notruf. Der 38-Jährige entfernte sich nach der Tat von der Örtlichkeit.

Der 56-Jährige erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Absetzen des Notrufes wurden zahlreiche Einsatzkräfte zum Tatort geschickt. Der 38-Jährige konnte in derselben Nacht durch Polizeibeamte an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen werden. Er wurde nach einer Blutentnahme, einer erkennungsdienstlichen Behandlung und nach Beendigung weiterer Maßnahmen wieder entlassen. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

618. Wohnungseinbruch und Diebstahl eines Pkw – Hadern

Am Samstag, 19.04.2025, zwischen 11:00 Uhr und 17:30 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hadern ein. Aus der Wohnung wurde der Schlüssel eines VW Pkw entwendet, mit dem der oder die Täter das Fahrzeug starten und stehlen konnten.

Als der 52-jährige Wohnungsinhaber in seine Wohnung zurückkehrte, stellte er zunächst fest, dass der Pkw nicht mehr am Abstellort stand. In seiner Wohnung musste der 52-Jährige Veränderungen feststellen, die klar darauf hindeuteten, dass sich während seiner Abwesenheit dort jemand unberechtigt aufgehalten hatte.

Der 52-Jährige verständigte anschließend die Polizei. Eine umgehende nach dem entwendeten Pkw eingeleitete Fahndung erbrachte keine neuen Hinweise.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Würmtalstraße, Berlstraße und Windeckstraße (Hadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 54, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

619. Brandstiftung an Leichtkraftrad – Unterhaching

Am Samstag, 19.04.2025, gegen 23:50 Uhr, bemerkten Polizeibeamte während ihrer Streifenfahrt einen Brand im Landschaftspark in Unterhaching. Dabei stellten sie fest, dass ein Leichtkraftrad offenkundig in Brand gesetzt wurde.

Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden, der sich auf mehrere tausend Euro beläuft.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Landschaftsparks Hachinger Tal, Landebahn Neubiberg, Finsinger Feld und Biberger Straße (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

620. Zwei Fälle von Brandstiftung – Planegg und Grünwald

Fall 1:

Am Montag, 21.04.2025, gegen 15:00 Uhr, nahm ein Zeuge Brandgeruch im Waldgebiet Forst Kasten wahr und verständigte den Notruf. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei sowie die Feuerwehr an die Örtlichkeit geschickt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch den Brand wurde ein Waldgebiet im Umfang von ca. 800 Quadratmetern beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Fall 2:

Am Montag, 21.04.2025, gegen 15:20 Uhr, wurde der Notruf durch eine Radfahrerin über einen Brand im Grünwalder Forst verständigt.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei sowie die Feuerwehr zur Örtlichkeit geschickt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch den Brand wurden insgesamt 80 Quadratmeter des Waldgebietes beschädigt. Der Sachschaden wird aktuell auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Sofort eingeleitete Fahndungen erbrachten keine Hinweise auf verdächtige Personen.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 13 die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen im Bereich Planegger Sträßl und Neurieder Sträßl (Planegg) und Sauschütt Geräumt (Grünwalder Forst) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

621. Wohnungsbrand – Ramersdorf

Am Montag, 21.04.2025, gegen 13:55 Uhr, bemerkte ein 30-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses Warnsignale eines Rauchmelders in seiner Wohnung. Der 30-Jährige befand sich zu dieser Zeit in einer Nachbarwohnung. Er stellte daraufhin einen Brand in seiner Wohnung fest, den er zusammen mit einem 60-jährigen Nachbarn vor Eintreffen der Feuerwehr löschen konnte.

Hierbei wurden sowohl der 30-Jährige als auch der 60-Jährige verletzt. Der 30-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 60-Jährige bedurfte keiner ärztlichen Behandlung.

Die ersten Ermittlungen durch die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort ergaben, dass nach derzeitigem Kenntnisstand ein elektronisches Gerät in Brand geraten war. Der Sachschaden beläuft sich nach aktuellem Stand auf einen vierstelligen Betrag.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.