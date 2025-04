581. Trickdiebstahl durch falschen Mitarbeiter einer Mobilfunkfirma – Schwabing

Am Montag, 14.04.2025, gegen 14:00 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Wohnanschrift einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München und gab sich als Mitarbeiter einer Mobilfunkfirma aus. Daher gewährte ihm die Seniorin Eintritt in ihre Wohnung, wo er dann plötzlich die Heizkörper kontrollieren wollte.

Er ließ die über 80-Jährige dann noch die Wasserhähne in verschiedenen Räumen auf- und zudrehen. Dadurch hatte die ältere Dame den angeblichen Mitarbeiter nicht durchgehend im Blick. Der Frau fiel dann auf, dass er eine Schmuckschatulle unter seinen Unterlagen bei sich trug. Als sie ihn daraufhin ansprach äußerte er, dass diese ihm gehöre. Dann forderte er noch Bargeld für die Überprüfung und es kam noch zu Wechselgeschäften. Anschließend verließ er die Wohnung.

Die über 80-Jährige stellte dann fest, dass ihre Schmuckschatulle entwendet worden war, und dass ihr letztendlich hundert Euro fehlten. Sie verständigte daraufhin die Polizei.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erbrachten bislang keine neuen Hinweise auf die Täter. Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei am Tatort durchgeführt.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, grau-melierte Haare, westeuropäische Erscheinung, ohne Bart und Brille; beiges Hemd, blaue Jeans; trug ein Klemmbrett mit sich und trug helle Handschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Winzererstraße, Hildeboldstraße, Saarstraße und Clemensstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

582. Tödlicher Betriebsunfall – Milbertshofen

Am Montag, 14.04.2025, gegen 14:40 Uhr, kam es auf einem Firmengelände zu einem tödlichen Betriebsunfall.

Ein 50-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach fuhr mit einem Gabelstapler im Bereich des Firmengeländes. Auf der Gabel des Gabelstaplers befanden sich dabei zwei leere Metallcontainer.

Zur selben Zeit war ein 48-jähriger Mitarbeiter mit Wohnsitz in München zu Fuß auf dem Firmengelände unterwegs.

Aus bislang unbekannten Gründen wurde der 48-Jährige mit dem vorderen Container erfasst. Er kam zu Sturz und wurde von dem linken vorderen Rad des Gabelstaplers überrollt. Der 48-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Durch die Staatsanwaltschaft München wurde in der Folge ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet, weswegen ein Gutachter vor Ort hinzugezogen wurde.

Die Münchner Verkehrspolizei hat hier die weiteren Ermittlungen übernommen.

583. Unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge – Feldmoching-Hasenbergl

Im Rahmen anderweitiger Ermittlungen am Donnerstag, 03.04.2025 gegen Mittag, erhärtete sich gegen einen 33-Jährigen und eine 24-Jährige (beide mit Wohnsitz in München) der Verdacht des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Aufgrund dessen wurde auch die Wohnung der beiden Tatverdächtigen durchsucht. Dort fanden die Beamten unter anderem Cannabisprodukte, Methamphetamin, Amphetamin und Kokain in nicht geringer Menge sowie weitere Gegenstände, welche auf einen unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen sowie einer Blut-, Haar- und Urinprobe durch einen Arzt wurden der 33-Jährige und die 24-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ jeweils einen Haftbefehl. Gegen beide Tatverdächtige wird wegen des unerlaubten Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.

Diese Ermittlungen werden beim Kommissariat 82 geführt.

584. Mehrere Einbrüche in Gewerbebetriebsfilialen – Stadtgebiet und Landkreis München

-siehe Medieninformation vom 27.12.2024, Nr. 2036 (Laim)

-siehe Medieninformation vom 01.01.2025, Nr. 6 (Neuhausen)

Im Zeitraum von Samstag, 21.12.2024, 20:20 Uhr, bis Samstag, 14.04.2025, 07:55 Uhr, kam es im Stadtgebiet und Landkreis München zu mehreren Einbrüchen in Filialen eines Gewerbebetriebs.

Nach den ersten Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass in den Tatzeiträumen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich auf bislang unbekannte Art und Weise gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft hatten.

Dabei wurden unter anderem Möbeltresore mit Bargeld entwendet. In einem Fall kam es zu keinem Beuteschaden. Es wurde insgesamt Bargeld in einem fünfstelligen Wert entwendet.

In allen Fällen wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei am Tatort durchgeführt.

Das Kommissariat 52 führt die diesbezüglichen Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Rathausstraße (Samstag, 12.04.2025, 14:45 Uhr bis Montag, 14.04.2025, 07:55 Uhr Grünwald), Rosenheimer Landstraße (Donnerstag, 23.01.2025, 19:00 Uhr, bis Freitag, 24.01.2025, 08:45 Uhr Ottobrunn), Joergstraße (Laim), Winthirstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

585. Zwei Einbrüche in Gewerbebetriebe – Harlaching

In der Zeit von Samstag, 12.04.2025, 13:00 Uhr, bis Montag, 14.04.2025, 10:10 Uhr, kam es zu zwei Einbrüchen in Gewerbebetriebe.

Nach den ersten Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass im ersten Gewerbebetrieb ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten verschaffen wollten. Dies gelang nicht, so dass auch nichts erbeutet werden konnte.

In einem weiteren angrenzenden Gewerbebetrieb gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten. Dort wurden die Räume durchsucht und es wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei vor Ort durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Weyarner Straße, Schlierachstraße, Kastenseestraße, Peter-Auzinger-Straße, und Miesbacher Straße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.