HABACH, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Im Zeitraum von Montagabend, 3. Februar bis Dienstagmorgen, 4. Februar 2025 brachen ein oder mehrere Unbekannte in das Rathaus der Gemeinde Habach ein. Im Objekt öffneten die Täter gewaltsam einen Geldautomaten, dabei wurde Bargeld im Wert eines hohen fünfstelligen Euro-Betrags erbeutet. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeitspanne vom 3. Februar, 21.30 Uhr, bis zum 4. Februar 2025, 7.00 Uhr, brach(en) ein oder mehrere, bislang unbekannte Täter am Hofmark 1 in das Habacher Rathaus ein. Der oder die Täter verschafften sich hierbei gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Objekt befindet sich eine SB-Filiale der VR-Bank mit Geldautomat, welcher durch die Täter ebenfalls gewaltsam angegangen wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Bargeld im Bereich eines hohen fünfstelligen Euro-Betrags erbeutet.

Beamte der Polizeiinspektion Penzberg übernahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen. Die weitere Sachbearbeitung wurde nun vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kripo Weilheim, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II übernommen.

Die Kripo Weilheim bittet diesbezüglich um sachdienliche Hinweise:

Wer hat im besagten Zeitraum im Umfeld des Rathauses in Habach verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 erbeten.